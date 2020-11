Monster Hunter Rise: per Capcom sarà un successo

Monster Hunter è da sempre una delle serie di maggior successo di Capcom, e ha raggiunto vette trionfali con Monster Hunter World, a tutt’oggi il titolo più venduto, e per distacco, nella storia dell’azienda giapponese. Ma sembra che Capcom ora si aspetti risultati altrettanto straordinari da Monster Hunter Rise, l’ultimo nato della serie, pronto a uscire in esclusiva per Nintendo Switch.

In una intervista rilasciata a Nikkei infatti (e tradotta in inglese da Nintendo Everything), il presidente dell’azienda, Haruhiro Tsujimoto ha affermato che la Capcom si aspetta che Monster Hunter Rise venda quanto il suo predecessore Monster Hunter World, e che la situazione dei preordini sarebbe in linea e confermerebbe le proiezioni fatte dalla compagnia. Il gioco uscirà il prossimo 26 marzo 2021,il che significa che la maggior parte dei guadagni derivati dalla vendita del titolo entrerà nelle casse di Capcom nel nuovo anno finanziario (che inizia infatti il primo aprile).

“Abbiamo già iniziato ad accettare i preordini per il gioco e, a questo punto, sono esattamente dove ci aspettavamo che fossero. A causa della pandemia lo sviluppo è stato bloccato per circa un mese, e per questo motivo il lancio è slittato a marzo 2021, per cui ci aspettiamo di valutare il volume delle entrate di questo nuovo titolo nel prossimo anno finanziario. Ogni volta che si lancia un nuovo titolo c’è un ‘effetto annuncio’ che auita a spargere la voce e noi ci aspettiamo che questo gioco venda come i capitoli precedenti, come Monster Hunter World”



Attualmente Monster Hunter World è il titolo più venduto della storia di Capcom con l’incredibile cifra di 16.4 milioni di copie. Una cifra difficile da raggiungere per Monster Hunter Rise, soprattutto perché il gioco, a differenza del suo predecessore, sarà esclusivo per Nintendo Switch. Ma Capcom ha già conosciuto in passato dei lanci particolarmente buoni, per cui la cosa non è completamente da escludere.