Destiny 2 Oltre la Luce Provato: un nuovo inizio per i Guardiani

Destiny 2 Oltre la Luce è stato finalmente pubblicato, la nuova ed attesa espansione dello shared world shooter in prima persona, disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia. Dopo aver conosciuto il nostro principale nemico in Ombre dal Profondo, Bungie propone ai giocatori un contenuto corposo e pieno zeppo d’attività, con un campagna decisamente d’impatto. Data la natura della produzione, noi abbiamo pensato al momento di rimandare la recensione quando arriverà l’incursione La Cripta di Pietrafonda, in modo tale da darvi un pezzo più completo e che parli a 360° del DLC. Intanto, in questi giorni, abbiamo potuto dare uno sguardo alla campagna e diverse attività rese disponibili sin dal giorno del lancio, ed eccovi cosa ne pensiamo attualmente di Destiny 2 Oltre la Luce, che arriverà anche a dicembre su PlayStation 5 e Xbox Series X, dove gli utenti che hanno acquistato l’opera su PlayStation 4 o Xbox One potranno fare l’upgrade gratuito.

Destiny 2 Oltre la Luce: l’Oscurità non è mai stata così invitante

Destiny 2 Oltre la Luce ci porta sul suolo d’Europa, dove le destinazioni come Mercurio, Titano, Marte ed IO sono state distrutte dall’Oscurità stessa. Qui avremo nuovamente a che fare con Variks, sottoposto di Petra Venji, responsabile tra l’altro della morte del povero ed amato Cayde-6, dal quale si sente la mancanza ogni giorno che passa. Ad un certo punto, fa la sua comparsa Eramis, Kell del Casato della Salvezza, fermamente convinta che il potere dell’oscurità salverà la razza dei Caduti o Eliksni, e per farlo vuole distruggere la razza umana e vendicarsi del dio meccanico, ossia il Viaggiatore. Variks viene catturato da quest’ultima, ed è qui che interverremo, soccorrendolo e dandoci le informazioni che ci servono su Eramis e i suoi scagnozzi. In seguito, vedremo sul satellite diverse facce amiche come Eris Morn e il Ramingo, ma sorpresa, ecco che fa la sua misteriosa ricomparsa l’Ignota Exo, sparita dal precedente capitolo. Dal punto di vista della trama, Bungie ha dato un maggior taglio cinematografico alla componente narrativa, abbellendo il tutto e rendendo questa storia molto interessante e che getta diverse basi anche per la lore. Eramis è uno dei migliori villain nell’universo di Destiny, guidata dal senso di vendetta e capace d’ogni cosa per raggiungere i suoi scopi.

Come aveva fatto inizialmente intuire Bungie, i Guardiani avranno a che fare con il potere dell’oscurità, chiamato in questo caso Stasi. A livello di storia, tale potere potrebbe avere ripercussioni per gli abitanti della città e non solo. Ma tornando a noi, questa nuova e unica sottoclasse oscura è decisamente molto interessante, migliorando a vista d’occhio il gameplay della produzione, proponendo delle abilità veramente micidiali. Basti pensare con le granate, corpo a corpo e super, i Guardiani potranno congelare tranquillamente i propri nemici, avvantaggiando l’utente ulteriormente nei propri viaggi contro le altre razze. Tra l’altro, non è tutta rosa e fiori sapete, perché anche alcuni nemici del Casato della Salvezza avranno a disposizione questo potere, di conseguenza noi non saremo gli unici a sfruttare la Stasi.

Diversi modi per salire di potere, ma…

Uno degli aspetti maggiormente riusciti della produzione è certamente il setting d’Europa. Il satellite sarà ricoperto da strati ghiacciati con alcune strutture Vex, Caduti e diverse umane, le quali nascondono diversi segreti tutti da scoprire. Notare anche la grandezza della destinazione, equiparabile a quella della Città Sognante, seppur al livello estetico predilige più quest’ultima grazie anche ad una direzione artistica decisamente più ispirata. Inoltre, diverse aree saranno estremamente difficili da superare, a causa anche del livello potere richiesto in una determinata area, ed ecco che arriviamo sicuramente ad uno dei punti focali del contenuto scaricabile: la progressione. Come ben sapete, dal Re dei Corrotti, è stato introdotto il sistema legato al proprio potere, altro non è che la somma totale delle vostre armi e armature, facendo una media tra tutti questi e calcolando il vostro livello. Ci sono diverse opzione per progredire nel gioco, come le sfide presenti in Torre, Europa o facendo le playlist degli Assalti o Crogiolo. Però, un difetto che ho riscontrato e che dopo aver portato a compimento quest’ultime, il giocatore sia costretto a cimentarsi in due modalità: Azzardo e Crogiolo. Questo è parecchio limitante, soprattutto per tutti coloro che vogliono grindare e raggiungere al più presto possibile un potere alto, magari proprio per essere pronti all’incursione.

Un altro punto dove sono rimasto piacevolmente soddisfatto sono le esotiche. Anche se, al momento, ne abbiamo in possesso solamente due: Il Senza Tempo per Spiegare e Stretta della Salvezza, dove quest’ultima è un lanciagranate che congela i nemici con la Stasi da quanto avete potuto apprendere nella nostra guida all’ottenimento della bocca da fuoco in questione. I cambiamenti sono avvenuti anche al proprio spettro, che non avrà perk fissi, ma come le armature, il nostro lumino di quartiere potrà essere potenziato attraverso specifiche mod, ovviamente per applicarle dovremo spendere dei nuclei ottimizzanti, lumen e quant’altro, proprio come le armature. Purtroppo, ancora non è stato introdotto un sistema 2.0 per quanto riguarda le armi, Bungie aveva precedentemente annunciato che ci sarebbe stato questa implementazione così com’è avvenuta con la tipologia d’equipaggiamento appena citata ma, al momento, non sappiamo ancora nulla sull’argomento.

La stasi rompe il Crogiolo

A livello di contenuti, alcuni di essi non sono più disponibili a causa della distruzione dei pianeti, anche se ritorneranno in futuro a detta della stessa azienda statunitense in una specie d’archivio. Ciò nonostante c’è ne sono diversi attualmente e che vi terranno incollati per diverse ore, anche perché dobbiamo aspettare settimana dopo settimana per far sì che ne arrivino di nuovi. Detto ciò, l’azienda ha introdotti i nuovi Settori Perduti Leggendari, i dungeon presenti dal lancio dello shared world shooter, ma con alcune sfide decisamente interessanti ed un bottino all’altezza della difficoltà proposta dall’attività in sé. Oppure abbiamo anche le Cacce all’Impero, in cui i Guardiani dovranno sconfiggere nuovamente gli scagnozzi di Eramis ma con una difficoltà maggiore. Inoltre, Variks vanterà delle taglie speciali, come è avvenuto con le precedenti stagioni che, al loro completamento, garantiranno dei bonus essenziali atti a migliorare la nostra progressione e non solo. Si aggiungono anche delle imprese settimanali che serviranno a modificare e migliorare la Stasi, ma aspettiamo la prossima settimana per parlarvene accuratamente. Insomma, dal lato contenutistico non possiamo certamente lamentarci, sarebbe veramente paradossale, ma ci aspettiamo veramente grandi cose sulla giocabilità delle attività future, come ad esempio il Raid, il quale non credo deluderà i neofiti e i giocatori di vecchia data.

Una nota negativa che va a danneggiare il lato PvP relativo a Destiny 2 Oltre la Luce è l’eccessivo sbilanciamento apportato nel titolo con le nuove sottoclassi. La stasi, per quanto possa essere una sottoclasse divertente e decisamente forte, la quale funge da “Crowd Control” nel comparto PvE della produzione, ma all’interno del lato multiplayer è da rivedere totalmente e bilanciare al più presto possibile. I giocatori, così come avviene normalmente contro Caduti, Vex, Cabali e tanti altri, potranno ghiacciare i Guardiani avversari, effettuando delle uccisioni fin troppo facili. Questo non va assolutissimamente bene ed è troppo eccessivo, già il Crogiolo non viene considerato troppo dai giocatori a causa dei vari sbilanciamenti avvenuti nelle scorse stagioni, ma che, a causa di armi che rompono il meta come lo Jotunn, ancora una delle bocche da fuoco più forti in questa modalità, rende quest’ultima modalità eccessivamente frustante e poco divertente. Spero in cuor mio che Bungie si muova per tempo in modo tale da risolvere questo problema.

Destiny 2 Oltre la Luce si presenta in forma smagliante. Questo è un nuovo inizio per la serie e, a tutti gli effetti, questo è proprio Destiny 3 a tutti gli effetti. La trama è sicuramente migliorata rispetto al passato, proponendo una campagna solida ed entusiasmante. La stasi è una delle migliori sottoclassi che sia stata mai creata nel mondo di Destiny, ma in Crogiolo ha dei seri problemi di bilanciamento. Per quanto riguarda il setting d’Europa, quest’ultimo è seriamente affascinante e che nasconde diversi segreti ancora da scoprire. Altra pecca è il progredire del livello potere poiché ci sono poche sfide per poter salire e gli utenti scelgono di cimentarsi in Crogiolo o Azzardo. Questo primo contatto con questo DLC ha avuto esiti positivi, che speriamo di confermare dopo aver provato il Raid e provare i nuovi contenuti in arrivo da martedì.