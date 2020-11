Burn the Witch: la seconda stagione è lontana

Il nome di Tite Kubo è indissolubilmente legato a quello di Bleach, il suo capolavoro e il suo orgoglio. L’autore non ha voluto abbandonare l’universo narrativo che ha creato e, nonostante gli anni trascorsi dalla fine dell’opera, è tornato alla ribalta quest’anno con Burn the Witch, un breve manga spin-off in quattro capitoli ambientato a Reverse London che ha raggiunto un grande successo e ottenuto una trasposizione animata in un lungometraggio (disponibile su Crunchyroll).

Al termine del quarto capitolo i lettori del manga erano stati deliziato da una pagina che annunciava come la seconda stagione del nuovo fumetto di Kubo fosse “coming soon“. Sembra però che quel “presto” non vada proprio inteso alla lettera. In una recente itervista, riportata dal sito web Natalie, Kubo ha infatti dichiarato che ha ancora molto lavoro da fare sui nuovi capitoli e che l’uscita della prossima stagione del manga è tutt’altro che vicina.

Riguardo alla famosa pagina “coming soon”, il creatore di Bleach ha dichiarato di non averla inserita e che sia stata una sorpresa anche per lui. Ha quindi chiesto alla community dei suoi lettori, e di avere pazienza finché i nuovi capitoli di Burn the Witch non saranno pronti. Una delusione per tutti gli appassionati che non vedevano l’ora di leggere come proseguono le avventure delle due streghe Noel Niihashi e Ninny Spangcole del Ramo Occidentale della Soul Society.