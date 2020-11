Dragonball: arriva la nuova forma di Broly!

Un tempo esisteva una leggenda. Una leggenda nata nel 1993 dalla matita di Akira Toriyama. Il suo nome era Broly, e il suo volto apparve per la prima volta in Dragonball Z – Il Super Saiyan della Leggenda. Broly era l’antagonista perfetto: potentissimo, irrefrenabile, crudele. I fan lo amarono da subito, alla follia. E così il villain tornò, in forma di clone, il Bio-Broly, nel film del 1994, Dragonball Z – Sfida alla leggenda.

Ma una macchia adombrava questo personaggio altrimenti perfetto. Broly non era “canonico”. Uno dei personaggi più amati dell’intera serie, non aveva un vero ruolo nella saga, ne era escluso, non ne faceva parte. Come un qualsiasi villain di un qualsiasi OVA, Broly non era parte della continuity dell’opera di Toriyama. A mettere la parola fine a questa palese ingiustizia ci ha pensato, nel 2018, il film Dragonball Super Broly che, oltre a concludere la vicenda dell’anime dopo la saga del Torneo del Potere (a proposito, sapete che presto l’anime potrebbe tornare?), ha finalmente introdotto nel canon il Super Saiyan della Leggenda (tra l’altro già anticipato dalla forma Super Saiyan Berserk di Kale durante lo stesso Torneo del Potere).

Ora, sembra che, attraverso la serie spin-off, e di nuovo non canonica, Super Dragonball Heroes, Broly stia per ricevere una nuova, entusiasmante forma. Sembra infatti che anche il Super Saiyan della Leggenda avrà la sua versione Limitbreaker, anticipata durante un panel celebrativo per il decimo anniversario della serie.

L’annuncio del resto lascia pochissimo spazio a fraintendimenti. La sagoma scura corredata di punto interrogativo che campeggia sul nuovo poster di anticipazione corrisponde a un solo personaggio nella storia dell’anime tratto dall’opera di Toriyama, e quel personaggio è assolutamente Broly. Insomma, un personaggio potentissimo sta per ricevere un power up ancora più potente: la forma Super Saiyan 4 Full Power Limitbreaker è qualcosa di strabiliante, che ha permesso a Xeno Goku e Xeno Vegeta di sconfiggere villain come Janemba e Cumber. Cosa dovremmo aspettarci allora dalla forma Limitbreaker di Broly?

Per scoprirlo non dovrete fare altro che continuare a seguirci!