Driveclub: niente miglioramenti su PlayStation 5

Vi ricordate di Driveclub, il racing-game esclusivo per PlayStation 4 realizzato da Evolution Studios (e che da un po’ di tempo ha chiuso i battenti)? Qualche giorno fa il game director Paul Rustchynsky è intervenuto sul proprio profilo Twitter per parlare delle prestazioni del suo vecchio gioco su PlayStation 5, dando una cattiva notizia ai fan.

Sostanzialmente non cambierà nulla, perché Driveclub non riceverà un aggiornamento next-gen e dunque, resterà praticamente lo stesso. Come confermato dal game director infatti, il titolo verrà eseguito a 1080p e a 30 frame al secondo, ovvero le stesse prestazione offerte su PlayStation 4. Non c’è da meravigliarsi, dato che Evolution Studios ha chiuso da un bel po’ di tempo e che il gioco non riceve aggiornamenti da moltissimi mesi ormai, oltre ad avere i server multiplayer chiusi da un bel po’.

Will #DRIVECLUB see any improvements on #PS5 ?

– There will be no meaningful upgrades as is. The frame rates is capped at 30fps & the resolution at 1080p. Even the loading times were already amazing.

— Paul Rustchynsky (@Rushy33) November 13, 2020