Fault Milestone Two Side Above: esce il 3 Dicembre per Switch

La versione Switch della visual novel cinematografica Fault – Milestone Two Side: Above verrà lanciata tramite il Nintendo eShop il 3 dicembre, come hanno annunciato l’ editore Phoenix e lo sviluppatore Alice in Dissonance. Il gioco supporterà le opzioni di lingua giapponese, inglese, cinese semplificato, coreano, tedesco, spagnolo e russo e dal26 novembre sarà già possibile scaricarlo. Fault – Milestone Two Side: Above è stato lanciato per la prima volta per PC tramite Steam nell’agosto 2015; è prevista anche una versione per PlayStation 4, ma la data di lancio deve ancora essere annunciata. Di seguito una panoramica del gioco:

Fault – Milestone Two Side: Above è un romanzo visivo cinematografico che si svolge subito dopo gli eventi di Milestone One, con l’aggiunta di un nuovo sistema di telecamere 3D, il titolo mira a introdurre un’esperienza di lettura più coinvolgente. Segui la grande storia fantasy di Selphine e della banda mentre tornano in patria! Questo gioco contiene contenuti della prima storia e i salvataggi della demo non potranno essere trasferiti nel titolo originale.

La serie Fault di Visual Novel creata da ALICE IN DISSONANCE ha venduto oltre 500.000 copie in tutto il mondo ed è nota tra i fan per essere un’ottima introduzione ai romanzi visivi per merito della sua lunghezza, della mancanza di contenuti per adulti, della struttura della storia e della presentazione che è influenzata dal cinema e dalle belle opere d’arte. La versione per Nintendo Switch ha nuovi sprite dei personaggi, colonna sonora e immagini aggiornate rispetto alla versione originale per PC.