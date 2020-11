Team Liquid annuncia una partnership con tokidoki

La celebre organizzazione Esports, Team Liquid, ha appena annunciato l’inizio di una partnership con il brand giapponese tokidoki. Quest’ultima, si impegnerà a produrre una gamma di abbigliamento a tema, in cui verranno inclusi design della cultura geek e giapponese.

Di certo, non mancheranno gli immancabili colori e loghi che caratterizzano da sempre il famoso Team Liquid. Si tratta della prima volta che tokidoki entra a far parte del mercato degli sport elettronici, anche se ha già collaborato con alcune aziende legate al mondo del gaming già negli scorsi anni. Il lancio del merchandise è fissato per il giorno 19 novembre.