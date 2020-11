MSI Black Weeks: fino a 600 euro di sconto su una selezione di laptop

MSI Black Weeks (dal 16 al 30 Novembre 2020) sono molteplici e allettanti le possibilità di far proprio uno dei tanti MSI disponibili in quantità limitata e con sconti fino a 600 euro. In occasione delle) sono molteplici e allettanti le possibilità di far proprio uno dei tanti laptop disponibili in quantità limitata e con

Per chi è alla ricerca di un gaming notebook con cui dominare sui campi di battaglia, non c'è nulla di meglio del GT76 Titan che, grazie al processore Intel Core i7-10700K, alla grafica NVIDIA GeForce RTX2070 Super e all'eccellente display da 17,3″ a 300Hz, non potrà che soddisfare i gamer più esigenti, che ora lo possono acquistare a 2.999 Euro, comprensivi di 1 anno di estensione della garanzia e MSI Gaming Headset Box (anziché 3.599 Euro).

Caratterizzato da un display Thin 4K, grafica NVIDIA RTX 2080 SUPER e processore Intel 10th Gen I9-10980HK, il GS66 Stealth è in grado di stupire sia per le sue prestazioni, sia per il suo design compatto e sottile, caratteristiche che lo rendono ideale per chi è alla ricerca di un'arma perfetta da poter portare sempre con sé. In occasione delle MSI Black Weeks, questa straordinaria proposta dell'azienda è disponibile a 3.399 Euro, comprensivi di 1 anno di estensione della garanzia e MSI Gaming Headset Box (anziché 3.999).

Decisamente interessante è poi il Bravo 15 che, grazie al processore AMD Ryzen 7 4800H e alla grafica AMD RX5300M, è in grado di regalare grandi soddisfazioni con un piccolo budget, ossia 1.199 Euro, comprensivi di un esclusivo Lootbox (anziché 1.299).

Le MSI Black Weeks non mancheranno poi di riservare piacevoli sorprese anche ai content creator e a coloro che sono alla ricerca di un laptop in grado di accompagnarli nel lavoro e nello studio.