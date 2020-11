Monster Hunter Rise Stories: leak ne rivelano l’arrivo su PC

Dei nuovi dati della Capcom sono stati resi pubblici tramite dei leak e hanno portato alcuni nuovi dettagli interessanti sui progetti in corso e futuri della casa editrice: secondo la fuga di notizie, i giochi Monster Hunter Rise e Monster Hunter Stories 2 arriveranno su PC. Monster Hunter Rise e Stories 2 sono due videogiochi di ruolo d’azione in arrivo nella serie Monster Hunter: Capcom sta sviluppando questi giochi principalmente per Nintendo Switch che usciranno per la console della Nintendo nel 2021; tuttavia sembra che entrambi troveranno la loro strada anche sul PC. Inoltre, Capcom sta lavorando a una versione VR di Resident Evil 4 per i visori Oculus VR. Di seguito una panoramica del gioco Monster Hunter Rise:

Ambientato nel villaggio di Kamura, luogo a tema ninja, MONSTER HUNTER RISE ti esorta a esplorare lussureggianti ecosistemi e ad affrontare temibili mostri per diventare il cacciatore definitivo. Mezzo secolo dopo la devastazione causata dall’ultima calamità, i cacciatori devono affrontare un mostro terribile che minaccia di gettare di nuovo quelle terre nel caos.

Questa fuga di notizie ha anche rivelato la data di uscita prevista per Resident Evil Village. Sembra che Capcom stia attualmente prendendo di mira una versione di fine aprile 2021, anche se le cose potrebbero cambiare; Capcom sta anche lavorando a un nuovissimo gioco multiplayer: questo gioco ha il nome in codice SHIELD e uscirà nel 2022; infine, è trapelato il codice sorgente di Devil May Cry 2 e Umbrella Chronicles.