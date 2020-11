Justice League: lo Snyder Cut avrà solo 4 nuovi minuti

Zack Snyder ha entusiasmato molti fan quando è stato annunciato che avrebbe riunito alcuni membri chiave del cast di Justice League per finire finalmente la sua versione del film, che arriverà su HBO Max il prossimo anno. Almeno cinque attori sono stati richiamati per le riprese a Los Angeles. Tuttavia, è stato rivelato che le loro nuove scene non aggiungeranno molto al tempo di esecuzione finale.

Zack Snyder è apparso di recente in Beyond the Trailer per discutere dei nuovi sviluppo sullo “Snyder Cut” di Justice League. Sorprendentemente, ha rivelato di aver girato solo pochi minuti di nuove riprese per il film.

“Penso che sia valido, da un lato. Dirò che alla fine probabilmente ci vorranno circa quattro o cinque minuti di riprese aggiuntive per l’intero film. Nelle quattro ore che è Justice League, forse quattro minuti “.



I rappresentanti della Warner Bros. in precedenza avevano riferito che avrebbero dato a Snyder milioni di dollari per finalizzare la sua versione di Justice League. A settembre, The Wrap ha riferito che il budget era stimato a circa $70 milioni. Non è chiaro quanto di questo sia andato alle riprese di Los Angeles, che pare abbiano impiegato solo una settimana per finire. C’è comunque tutto il lavoro sugli effetti speciali che deve ancora essere completato.

Ben Affleck (Batman), Gal Gadot (Wonder Woman) e Ray Fisher (Cyborg) sono stati tra coloro che hanno filmato nuove scene il mese scorso. Le riprese hanno visto anche il ritorno di Jared Leto e Joe Manganiello per riprendere i loro ruoli nel DCEU di Joker e Deathstroke. Durante il DC FanDome, Snyder ha anche confermato che sta dando al Cyborg di Ray Fisher un ruolo più importante dopo che la maggior parte delle sue scene sono state tagliate quando Joss Whedon ha assunto il film. Justice League di Zack Snyder sarà presentato in anteprima come miniserie di quattro ore su HBO Max nel 2021.