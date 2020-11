The Plane: Solstice Studios acquisisce il nuovo action di Gerard Butler

Secondo Deadline, solo 24 ore dopo che la Lionsgate ha abbandonato il progetto di The Plane a causa dell’impossibilità di acquisire l’assicurazione COVID per la produzione, il film d’azione diretto da Gerard Butler (Il Fantasma dell’Opera, 300, il franchise di Attacco al Potere) si sta preparando per l’inizio della produzione perché Solstice Studios ha acquisito i diritti del film. Dopo l’uscita di Lionsgate dal progetto, CAA Media Finance e MadRiver International hanno confermato a fonti che avrebbero ancora proseguito con il progetto e cercato un altro distributore che potesse fornire le finanze extra per l’assicurazione contro la pandemia.

Solstice Studios, il cui primo film è stato anche il primo nuovo film ad essere uscito al cinema in mezzo alla pandemia globale intitolato Unhinged con protagonista Russell Crowe, ed ha recentemente acquisito il promettente Oscar di Mark Wahlberg Joe Bell, è riuscita ad autoassicurare la produzione mentre lo studio spera di continuare con la serie di film in uscita al cinema. Gli accordi prevedono che Gerard Butler girerà un altro film, Kandahar, negli Emirati Arabi Uniti a gennaio, seguito da The Plane previsto intorno al 28 giugno 2021.

The Plane è incentrato su un pilota commerciale di nome Ray Torrance, che, dopo aver effettuato con successo un eroico atterraggio cin il suo aereo danneggiato dalla tempesta in una zona di guerra, si ritrova intrappolato tra molteplici milizie che stanno progettando di prendere in ostaggio l’aereo e i suoi passeggeri .

Il film sarà diretto anche da Christian Gudegast, che ha già lavorato insieme a Butler in London Has Fallen del 2016. È co-scritto da Charles Cumming e JP Davis, basato su una storia di Cumming e Gudegast. The Plane sarà prodotto da Butler e Alan Siegel attraverso il loro banner G-Base insieme a Marc Butan e Ara Keshishian di MadRiver Pictures. Lorenzo di Bonvaventura e Mark Vahradian di Di Bonaventura Pictures saranno anche i produttori.