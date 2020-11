Resident Evil 4: leak rivela la versione VR per Oculus in sviluppo

Mentre Resident Evil 3 Remake dell’inizio di quest’anno è ancora relativamente fresco nelle menti dei giocatori, il futuro promette un nuovo gioco sotto forma di Resident Evil Village per i sistemi di nuova generazione con una nuova fuga di notizie che suggerisce ai fan della serie l’arrivo della versione VR del titolo per la prima volta. Resident Evil 4 ha contribuito a spingere la serie a un maggior successo, passando a uno stile di gioco più orientato all’azione rispetto ai più tradizionali giochi survival horror che l’hanno preceduto: mentre i fan sono attualmente in attesa di notizie su un potenziale remake di Resident Evil 4 che segue le orme di Resident Evil 2 e Resident Evil 3, ora ci sono anche prove di una versione in realtà virtuale. Recentemente, Capcom ha riscontrato una grave perdita, con gli hacker che hanno acquisito dati dall’e-mail della società di gioco e dai file server interni: alcune di queste informazioni sono state successivamente rilasciate su Internet e da allora sono state analizzate dai data miner e dai fan di Capcom.

Un’informazione emersa oggi ha rivelato che Resident Evil 4 VR è presumibilmente in fase di sviluppo, esclusivamente per i visori Oculus. Se risulta essere valida la fuga di notizie, sarà interessante vedere come Capcom ha scelto di lavorare esclusivamente con Oculus, piuttosto che con PSVR, su cui aveva già lanciato Resident Evil 7; tuttavia, il fascino delle funzionalità wireless e cablate di Oculus Quest 2 potrebbe essere stato sufficiente per concludere l’accordo. Resident Evil 4 VR è in fase di sviluppo e il lancio è previsto nel 2021 per i visori Oculus.