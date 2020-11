Meryl Streep fantastica nel trailer di Let Them All Talk

HBO Max ha finalmente condiviso il trailer ufficiale di Let Them All Talk di Steven Soderbergh. I fan di Soderbergh hanno avuto un breve assaggio del suo nuovo film quando a luglio alcune clip sono state incluse in un video dei momenti salienti dei prossimi contenuti di HBO Max. Let Them All Talk è interpretato da Meryl Streep, Dianne Wiest, Candice Bergen, Lucas Hedges e Gemma Chan ed è, come abbiamo appreso di recente, completamente improvvisato. Let Them All Talk segna anche il notevole salto di Soderbergh dopo le mini serie su Netflix, High Flying Bird e The Laundromat del 2019.

Let Them All Talk sembra essere molto più leggero degli ultimi due film di Soderbergh. Scritto da Deborah Eisenberg, Let Them All Talk segue un’autrice di alto profilo ( Maryl Streep) che fa un viaggio per ragazze conte sue due amiche intime (Dianne Wiest e Candice Bergen). Anche il nipote dell’autrice (Lucas Hedges) la accompagna e alla fine rimane invischiato nel dramma che si svolge tra il trio di amici. E, come se questo gruppo non fosse abbastanza vivace, anche l’agente letterario dell’autore (Gemma Chan) figura in questo racconto.

Il trailer di Let Them All Talk pone l’enfasi sul cameratismo, il passare del tempo e al divertimento. Siamo tutti molto curiosi di scoprire cosa ci aspetta, anche perché la possibilità di vedere Meryl Streep, Dianne Wiest e Candice Bergen lavorare insieme sullo schermo è un’attrazione allettante. Inoltre, sapere che a questo trio di attrici fenomenali è stato permesso di improvvisare e aiutare a plasmare la storia con le rispettive abilità attoriali, significa che ci divertiremo non poco con loro nel corso della visione di Let Them All Talk. Il film arriverà su HBO Max giovedì 10 dicembre, ma non sappiamo ancora se, quando e dove sarà disponibile in Italia, Speriamo di darvi presto aggiornamenti, nel frattempo potete trovare tutte le informazioni su film e serie tv nella nostra sezione Movies.