Doom e Doom 2: una mod li trasforma in titoli open-world

Il modder ddadd ha rilasciato una nuova versione del suo mod open-world per Doom: quest’ultima versione aggiunge il supporto per Doom 2, permettendoti di esplorare i suoi livelli come in un moderno gioco open-world. Nel caso in cui non fossi a conoscenza, Doom Free rom ti consente di esplorare i mondi del titolo Doom in maniera del tutto diversa da prima: ti permette di avere un passaggio al livello successivo con un caricamento veloce permettendoti di esplorare ciò che ti circonda e di perlustrare il terreno dell’area in cui ti trovi; puoi entrare in diversi livelli, viaggiare attraverso tunnel segreti, acquistare oggetti e armi e combattere mostri. Secondo il modder, gli open world di Doom 2 sono migliori e più stravaganti dei precedenti open world di Doom 1, con colline, laghi e altri pezzi di terreno vario.In breve, questa è una mod imperdibile e consigliamo vivamente di scaricarla da qui. Per avere maggiori informazioni sul titolo Doom, visita il sito ufficiale qui. Di seguito riportiamo la descrizione della mod:

I giocatori possono esplorare la città terrestre, attraversando fabbriche, edifici fatiscenti e raduni infernali che sono tutti completamente collegati. I giocatori possono anche esplorare le basi militari e i complessi, comprese le prigioni e i centri di comando, nonché i tunnel segreti e i laboratori corrotti.