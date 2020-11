Space Force verrà rinnovato per una Season 2 da Netflix

Secondo The Hollywood Reporter, dopo aver ricevuto inizialmente recensioni contrastanti dalla critica ma solide recensioni dal pubblico nella sua prima stagione, Netflix ha deciso di dare il via libera ad una seconda stagione di Space Force, la commedia con protagonista Steve Carell dal creatore di The Office Greg Daniels.

Con la serie che si è già rivelata uno sforzo costoso nella sua prima stagione, dato il suo cast stellato e le riprese con sede a Los Angeles, Netflix ha scelto di spostare la produzione da LA a Vancouver e le riprese che dovrebbero iniziare l’anno prossimo. Inoltre Norm Hiscock (Brooklyn Nine-Nine, Parks and Recreation) si è unito alla serie come co-showrunner insieme al co-protagonista Jimmy O. Yang (Fantasy Island).

La serie è guidata dal vincitore del Golden Globe Steve Carell (The Office) nel ruolo del generale Mark R. Naird e da John Malkovich (Bird Box) nel ruolo del dottor Adrian Mallory. Nel cast saranno anche Lisa Kudrow (Friends), Diana Silvers (Booksmart, Ma) nel ruolo di Erin Naird, Ben Schwartz (Parks and Recreation) nei panni di F.Tony Scarapiducci, Jimmy O. Yang nei panni del Dr. Chan Kaifang, Tawny Newsome nei panni di Angela Ali e Alex Sparrow nei panni Bobby Telatovich.

Space Force segna la riunione tra Carell e il creatore di The Office Greg Daniels. Carell e Daniels hanno co-creato la serie insieme e sono produttori esecutivi insieme a Howard Klein di 3 Arts, con cui i due hanno già lavorato nell’acclamata commedia della NBC che è andata in onda per otto anni. La serie è stata anche il primo grande ritorno di Carell alla commedia dopo 7 anni da quando ha lasciato The Office nel 2013. Vi terremo aggiornati sulle ulteriori novità, nel frattempo potete trovare gli ultimi articoli su film e serie tv nella nostra sezione Movies.