Trine 4: annunciato il DLC Melody of Mistery

Il publisher Modus Games e lo sviluppatore Frozenbyte hanno annunciato un nuovo contenuto scaricabile di Trine 4: The Nightmare Prince, dal titolo “Melody of Mystery”. Il DLC porterà nel gioco una campagna con sei livelli, ed è in uscita prima su PC a novembre e poi su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch nella primavera del 2021.

Melody of Miststery porta dunque avanti il viaggio di Amadeus, Pontius e Zoya, avrà nuovi aggiornamenti per le abilità degli eroi e nuovi puzzle con nuovi elementi di gioco. Per l’occasione è stato pubblicato anche un teaser trailer, che potete vedere qui sotto.

Questa una panoramica di Trine 4 attraverso la pagina Steam: