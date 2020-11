Jonah Hill e Joaquin Phoenix lavorano al nuovo progetto

Jonah Hill ha recentemente annunciato il suo prossimo progetto tramite la sua pagina Instagram: un documentario sulla salute mentale e sulla terapia, in arrivo su Netflix. L’attore, sceneggiatore debuttò come regista con Mid90s nel 2018 ma da quello che apprendiamo dalle sue parole il progetto al quale sta lavorando si discosta dalle sue precedenti esperienze.

Jonah Hill mostrando ai suoi followers alcune foto dal backstage del suo documentario, al momento sprovvisto di un titolo, ha spiegato lo scopo del progetto. Il protagonista sarà il dottor Phil Stutz, terapista del regista, che provvederà a raccontare degli strumenti necessari per fronteggiare i sempre più comuni problemi di salute mentale delle persone.

L’ambizione del progetto risiede proprio nel sottolineare l’importanza di una terapia che sia accessibile a tutti, non solamente agli individui con elevata disponibilità economica o spogli da pregiudizi. Il regista prosegue sottolineando che il progetto si propone per arrivare direttamente agli spettatori che ne hanno più bisogno fornendo strategie non banali per affrontare stati come ansia o depressione. Tra i ringraziamenti viene nominato Joaquin Phoenix come uno dei produttori del documentario e sottolineando che lo scopo ultimo del progetto è contribuire alla democratizzazione della terapia utilizzando Netflix come canale di distribuzione.

L’attenzione verso i problemi di salute mentale e la loro progressiva normalizzazione è un tema scottante negli Stati Uniti e, seppur il documentario non risolverà le complesse problematiche che orbitano intorno al tema, probabilmente contribuirà ad una lunga e progressiva smaterializzazione del pregiudizio.