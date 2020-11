Classifica italiana: FIFA 21 domina ancora

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella settimana 45 di questo 2020, dal 2 all’8 novembre. FIFA 21 continua a dominare, con le versioni PlayStation 4 e Xbox One rispettivamente al primo e al secondo posto, mentre la versione Switch, a differenza delle scorse settimane, esce dalla top 10. Il podio è chiuso dal ritorno in classifica di The Last of Us Part II. Per la classifica PC, in testa c’è il The Sims 4 Bundle, con il DLC di Star Wars (in questi giorni è arrivata l’espansione Oasi Innevata). Qui sotto potete vedere le top 10 della classifica italiana.

TOTALE

1 FIFA 21 PS4

2 FIFA 21 XBOX ONE

3 THE LAST OF US PART II PS4

4 GRAND THEFT AUTO V PS4

5 RING FIT ADVENTURE SWITCH

6 ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS SWITCH

7 WATCH DOGS: LEGION PS4

8 THE SIMS 4 BUNDLE: THE SIMS 4 + THE SIMS 4 – STAR WARS: JOURNEY TO BATUU PS4

9 CRASH BANDICOOT 4: IT’S ABOUT TIME PS4

10 SUPER MARIO 3D ALL-STARS SWITCH

PC

1 THE SIMS 4 BUNDLE: THE SIMS 4 + THE SIMS 4 – STAR WARS: JOURNEY TO BATUU

2 CODE VEIN

3 METRO EXODUS

4 SID MEIER’S CIVILIZATION VI

5 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE

6 THE SIMS 4

7 GRAND THEFT AUTO V

8 FARMING SIMULATOR 19

9 SYBERIA 3

