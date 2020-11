Le differenze tra roulette classiche, francesi ed europee

Chi non ha mai provato almeno una volta nella vita il brivido di lanciare una pallina nel disco rotante, con la speranza che si posasse sul numero precedentemente indicato? La roulette è uno dei principali giochi da casinò che ancora oggi attira migliaia di giocatori in tutto il mondo. Sebbene la nascita di questo gioco si ignori, nel tempo ne sono state individuate tre varianti: quella classica, quella francese e quella europea. Ad ogni buon conto, le origini del gioco dovrebbero appartenere proprio al Vecchio Continente. Cerchiamo di capire allora quali sono le differenze che contraddistinguono le versioni della roulette, conosciute comunque fra i più grandi esperti di casinò.

Ad esempio, nella roulette inglese non è possibile adottare la strategia “en prison”: se esce lo 0 la puntata resta sul tavolo fino al giro successivo e in caso di successo si ottengono entrambe le poste. Il tavolo più classico, che si incontra quindi più di frequente in un casinò online con roulette dal vivo, è paradossalmente quello americano. Il motivo è molto semplice: in questo caso il disco non conta 37 numeri, bensì 38, causa la presenza dello 00, il che fa aumentare le probabilità di vittoria del banco.

Nella roulette francese, invece, il vantaggio di quest’ultimo è più ridotto. Nonostante si tratti di un gioco prevalentemente basato sulla buona sorte e nel quale è praticamente impossibile applicare dei trucchi, ancora oggi molti studiosi calcolano statistiche e probabilità al fine di individuare sequenze di numeri che possano risultare maggiormente favorevoli ai giocatori. A prescindere dalla versione di roulette alla quale si sta giocando, la verità è che sarà sempre la “Dea bendata” a farla da padrona.

Se esistono più versioni della roulette, probabilmente è dovuto al fatto che le regole principali del gioco derivino da una commistione di più giochi già esistenti in passato e diffusi tra le principali popolazioni europee, soprattutto tra francesi e italiani. Le prime tracce storiche della roulette risalgono comunque al 1716 e furono ritrovate a Bordeaux. Considerando che per molti decenni il gioco fu persino bandito in Francia, chi provò ad esportarlo non poté non favorire il proliferare di regolamenti diversi, finché le varie incarnazioni della roulette non hanno iniziato con l’incrociarsi tra i principali casinò sparsi per il mondo.

Come noto, la roulette propriamente detta consiste in un disco suddiviso in 37 o 38 caselle rosse e nere, mentre lo 0 e lo 00 occupano uno spazio verde. Dopo che la ruota inizia a girare, il croupier vi lancia all’interno pallina, sempre in direzione contraria a quella del disco. Quando la roulette si ferma, la sfera si posiziona giocoforza in una delle caselle numerate, considerando il piano in discesa. Di conseguenza, il numero sul quale finisce la pallina è considerato vincente. Al giro successivo, il croupier deve far ripartire la pallina dall’ultimo numero estratto, se non dal quadrante in cui si trovava. Insomma, una serie di regole elementari non ha impedito al gioco della roulette di continuare ad emozionare ancora oggi, attraversando la geografia e la storia, tanto che il termine “roulette” è entrato ben presto nel linguaggio popolare. E vi rimarrà per sempre.