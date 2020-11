Genshin Impact: pubblicato un dietro le quinte delle musiche di Liyue

Sul canale YouTube ufficiale di Genshin Impact, è stato pubblicato un filmato relativo alle musiche del JRPG free to play di miHoYo. Nello specifico, quelle relative alla regione Liyue.

Questo il testo che accompagna il video:

La Shanghai Symphony Orchestra e musicisti della tradizione cinese si riuniscono presso la Shanghai Symphony Orchestra Hall per registrare la colonna sonora della regione di Liyue in Genshin Impact, piena dei suoni incantevoli e unici dell’Oriente.

La musica di Genshin Impact per Liyue è composta da Yu-Peng Chen del HOYO-Mix Team.

Il dietro le quinte, dal titolo Songs of Travelers, mostra dunque il concetto creativo e il processo di registrazione per la musica della regione di Liyue.

Lasciandovi al filmato e alle musiche qui sotto, vi ricordiamo che recentemente è uscito l’aggiornamento 1.1.