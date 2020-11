NBA 2k21: disponibile il primo aggiornamento per next-gen

La next gen di NBA 2k21 è iniziata con il lancio di Xbox Series X/S e PlayStation 5. Il titolo è stato appena lanciato, e il team di Visual Concepts sta lavorando

per garantire che i giocatori abbiano una grande esperienza di gioco ai giocatori, per questo ha già reso disponibile il primo aggiornamento per le versioni next-gen.

Questi i miglioramenti nella versione next gen di NBA 2k21:

• Miglioramenti della scansione facciale tramite l’app MyNBA2K

• Migliorie per la realizzazione di capelli, fasce, Cappelli ed altri accessori nella creazione del

proprio personaggio

• Logo ufficiale aggiunto ai San Antonio Spurs

Giocatori e coach migliorati:

• Paul George

• Andrew Wiggins

• Nikola Jokic

• Jordan Clarkson

• Naz Reid

• Stephon Marbury

• Dwight Howard

• Frank Vogel

• Dejounte Murray

• Robert Williams

• Theo Pinson

• Ky Bowman

• Jeff Hornacek

• Daequan Cook

• Sam Perkins

• Jerome Kersey

• Buck Williams

• Luc Longley

• Nate Bjorkgren

• Asante Munson

• Jumbotron dell’arena degli Houston Rockets sistemato

Gameplay

– Impostazioni dell’allenatore abilitate, Competenza di sistema, Assegnazione partite,

menu CPU/Scorrevole utente nel menu di pausa delle partite Quick Play

– Corretto il volto del difensore su alcune animazioni di blocco

– Migliorato il comportamento dello staff di allenatori che si dirige verso il tunnel

dell’arena in alcune classiche arene a squadre

– Corretto un problema con una particolare configurazione di jump ball che non era

allineata correttamente con il centro del campo

– Risolto un problema raro in cui il replay sbagliato è stato mostrato durante una revisione

ufficiale di un fallo di carica

– Cambiato l’angolo di ripresa in modo da non dover più passare attraverso gli allenatori e

i giocatori durante determinate sequenze di timeout

– Giocatori più bravi a prendere la palla nelle partite in entrata

The City

– Miglioramento delle prestazioni durante il gameplay della città, incentrato sui rapporti

della comunità. Altre ottimizzazioni in arrivo

– Le nuove maschere Black Lives Matter sono ora disponibili su Swags

– Risolto un problema con Jump Shot Creator dove la velocità di rilascio non veniva salvata

correttamente quando si cercava di modificare un colpo creato in precedenza

– Tempi di carico ancora più veloci quando si accettano inviti in città da varie aree del

gioco

– Miglioramento della stabilità nei giochi di Garage Hoops e Gatorade Rental Court Court

– Win Streaks ora terrà correttamente traccia alla fine delle partite di City

– Affrontati vari problemi di deformazione della telecamera quando si trova vicino a edifici

e altri oggetti durante la guida di alcuni veicoli in città

– La telecamera ora funzionerà correttamente per tutte le esercitazioni nella struttura di

allenamento del Gatorade quando vi si accede attraverso la struttura di allenamento per

squadre

– Il gioco non si bloccherà più dopo l’acquisto di potenziamenti ed entrerà

immediatamente in un altro negozio

MyCAREER

– Il commento non verrà più abbandonato durante i tratti occasionali nelle partite dei

playoff di MyCAREER e dopo i timeout

– I messaggi vuoti dei social media non appariranno più nel menu di atterraggio durante la

porzione di bozza di The Long Shadow

– Il saldo VC non avrà più un ritardo nella riscossione dei guadagni nel menu Endorsement

– Gli obiettivi di gioco nella parte della storia relativa ai blocchi relativa al college possono

ora essere completati correttamente

The W

– Apportati una serie di miglioramenti per appianare l’inizio dell’esperienza W Online

– Ha affrontato una disconnessione che potrebbe verificarsi alla fine dei giochi W Online

se un aggiornamento di livello fosse stato guadagnato durante il gioco

– Corretto un raro blocco che si verificava quando si cercava di modificare l’aspetto del

MyPLAYER

MyNBA

– Risolto un problema con il download dei team di espansione creati dagli utenti durante il

flusso di creazione

– Risolti alcuni rari problemi di stabilità durante il caricamento in un file di salvataggio

MyNBA Online

– Risolto un blocco in MyNBA durante la simulazione di più partite tramite Simcast con

una lunghezza di stagione di 14 partite

– Corretto un blocco che si verificava quando si utilizzavano alcune impostazioni

personalizzate del campionato in MyNBA

– Molteplici altri miglioramenti e cambiamenti di stabilità per migliorare l’esperienza

complessiva

MyTEAM

– La tua carta MyPLAYER avrà ora la corretta valutazione complessiva

– Disabilitazione della riproduzione in modalità Tripla Minaccia, che ha portato a vari

problemi

– Molteplici altri miglioramenti e cambiamenti di stabilità per migliorare l’esperienza

complessiva

Vi ricordiamo che oltre alle versioni Xbox Series X/S e PlayStation 4, NBA 2k21 è disponibile anche su PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia.