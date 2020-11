Vin Diesel sarà in Thor Love and Thunder?

Rivedere sullo schermo Il Dio del Tuono insieme ai Guardiani della Galassia è un’ipotesi che ha senso alla luce del finale di Avengers: Endgame. Ora i fan si chiedono se la squadra sarà al completo e, mentre si attendono conferme sulla presenza di Vin Diesel, Bradley Cooper, Karen Gillan e Pom Klementieff sappiamo già che Chris Pratt sarà parte del nuovo progetto Marvel.

Intanto, come apprendiamo da Movieweb, a Sydney, Australia, sono stati visti Natalie Portman e Vin Diesel: è probabile che entrambi gli attori si trovassero in città per iniziare a lavorare su Thor Love and Thunder. Diesel in più occasioni aveva ipotizzato un suo coinvolgimento nel progetto e, anche se non vedremo fisicamente l’attore sullo schermo dato che il suo ruolo prevede il doppiaggio di Groot, speriamo siano più che ipotesi.

Intanto Taika Waititi ha rivelato di aver terminato il lavoro sul copione di Thor Love and Thunder mostrandosi soddisfatto e ottimista del lungo lavoro, durato orientativamente un anno. Il regista ha approfondito rivelando di voler rivolgere la sua attenzione verso qualcosa di nuovo, di cui non si è mai curato e che non ha mai fatto: sarà romantico, il suo interesse ora è rivolto verso la costruzione di una stora d’amore. Curiosi di sapere come andrà a finire?