Call of Duty Black Ops Cold War: le versioni digitali registrano il miglio lancio per la serie

Call of Duty Black Ops Cold War è stato reso disponibili presso diversi retailer nella giornata del 13 novembre su PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, mentre l’edizione PlayStation 5 della produzione vedrà la luce dal 19 dello stesso mese. Secondo i dati di vendita forniti da GamesIndustry.biz, l’opera ha venduto veramente tanto sul mercato, aggiudicandosi come uno dei migliori lanci del brand.

Però, è lecito sottolineare che tutte queste informazioni sono legate prettamente alle edizioni digitali del titolo, di conseguenza non si sta tenendo conto del mercato retail. Al momento, purtroppo, non abbiamo dei dati precisi in merito alla vicenda, fatto sta che Call of Duty Black Ops Cold War dovrebbe aver venduto tanto in digital delivery