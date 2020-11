Disponibile Railway Empire su Nintendo Switch

Il publisher Kalypso Media ha oggi annunciato che Railway Empire Nintendo Switch Edition ha aggiunto due nuovi DLC, Northern Europe e Down Under, al suo roster. I magnati in erba possono acquistare i due DLC, individualmente tramite il Nintendo eShop. Nel DLC Northern Europe, i giocatori aiutano il parlamento svedese a costruire una nuova ferrovia nazionale per continuare i progressi industriali di vasta portata del paese lungo i laghi e i fiumi tentacolari che sono stati utilizzati per la prima volta dalle navi mercantili per fornire merci e rifornimenti al Nord Europa.

Il DLC Down Under sposta l’amato simulatore ferroviario nelle pianure bruciate dal sole dell’outback australiano, consentendo ai giocatori di esplorare gli stati del New South Wales, Queensland, South Australia e Victoria e scambiare beni consueti nel continente, come birra e pesce alla griglia.

Acquisti aggiuntivi come il DLC Germany, France e Great Britain & Ireland saranno disponibili in un secondo momento. In Railway Empire Nintendo Switch Edition, estendi e gestisci la tua rete ferroviaria in movimento. Esplora il DLC Mexico, The Great Lakes e Crossing the Andes, sbloccando nuovi scenari su mappe regionali, colonne sonore aggiuntive, locomotive e la nuova modalità Night and Snow.

Crea una rete ferroviaria elaborata e ad ampio raggio acquistando oltre 40 treni diversi con straordinari dettagli e costruisci stazioni ferroviarie, edifici di manutenzione, fabbriche e attrazioni turistiche per stare al passo con la concorrenza. Assumi e gestisci una forza lavoro di talento per garantire un servizio ferroviario efficiente, sviluppando al contempo oltre 300 tecnologie, che vanno dai miglioramenti meccanici ai treni e alle infrastrutture del luogo di lavoro, attraverso cinque epoche di innovazione tecnologica. Tuttavia, la competizione non dorme mai con tre magnati rivali pronti a darti del filo da torcere! Raggiungi la vetta del successo attaccando e sabotando gli avversari attraverso raid e spionaggio industriale.