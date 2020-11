Resident Evil Village: uscita prevista il prossimo aprile?

Il successo raggiunto da Capcom con le sue saghe di videogiochi assolutamente immortali è qualcosa di straordinario, e sembra che l’azienda giapponese sia pronta a stupire e deliziare di nuovo i suoi fan con Resident Evil Village, ottavo capitolo della serie e seguito diretto di Resident Evil 7 del 2017.

Un nuovo leak in uscita da Capcom avrebbe confermato che il gioco ha una data d’uscita fissata nell’aprile del 2021, ma soprattutto che il titolo arriverà anche in una versione per PlayStation 4 e Xbox One, confermando dunque le voci sul titolo come cross gen. Il rumor potrebbe provenire dall’attacco hacker alla rete interna che Capcom ha confermato di aver subito lo scorso 2 novembre, e i cui dettagli sembrano cominciare lentamente ad emergere sul web.

Ovviamente la notizia più interessante sta nella menzione di aprile 2021 come data di lancio: allo stato attuale Resident Evil Village è semplicemente previsto in una finestra di lancio molto ampia, il 2021, senza grosse ulteriori specificazioni da parte di Capcom. Considerando però che i titoli della serie di Resident Evil tendono a uscire nella prima parte dell’anno, la notizia di una possibile uscita ad aprile sembrerebbe essere assolutamente in linea con la tradizione.

Il leak sembra dunque essere piuttosto affidabile, ma bisogna sempre ricordare che la data potrebbe ancora tranquillamente cambiare. Ammesso che Capcom abbia pensato a un possibile lancio nell’aprile 2021, il fatto che la data non sia stata ancora annunciata al pubblico lascia pensare che potrebbero essere sorti dei problemi intorno al titolo, o ancora che, essendo quest’informazione vecchia di quasi due settimane, e nel frattempo qualcosa potrebbe essere cambiato in casa Capcom.

Ad ogni modo questo non è certo il primo leak ad emergere su Resident Evil Village: dalla possibilità che esista una demo che verrà diffusa prima del gioco (cosa successa per altri titoli della saga), ai dettagli sulle features grafiche e audio, fino ai 33 secondi di gameplay inedito venuti fuori di recente. Per ora però le uniche cose che sappiamo con certezza sono che Resident Evil Village arriverà nel 2021 per PlayStation 5, Xbox Series X e PC. Tutto il resto è una voce da confermare.