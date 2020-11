The Mandalorian 2 e Apollo 13? Confermato l’easter egg

Bryce Dallas Howards, regista del terzo episodio della seconda stagione di The Mandalorian ha confermato la presenza di un easter egg. Per coloro che non conoscono l’espediente cinematografico, l’easter egg non è nient’altro che un riferimento ad un film o personaggio che in qualche modo è collegato al contesto in cui viene mostrato. In questo caso è un omaggio da regista a regista, da figlia a padre: il riferimento è infatti al film Apollo 13, del 1995 diretto da Ron Howard.

“Tale padre tale figlia”

Così recita l’incipit di un tweet di uno spettatore che ha prontamente colto il riferimento nella scena di atterraggio dell’episodio “The Hiress”. Per rendere il tutto ancora più evidente ha postato un video che paragona la scena di The Mandalorian a quella di Apollo 13. Mai prima d’ora Bryce Howards aveva reso omaggio al lavoro di suo padre nei suoi progetti diretti.

Ricordiamo che la sua presenza alla regia nella serie non è una novità, nella stagione precedente aveva diretto l’episodio “Sanctuary”. Il terzo episodio della serie finalmente aggiunge elementi consistenti alla trama e, tra i vari, viene esplorato l’argomento della DarkSaber, la spada laser nera che avevamo visto impugnare alla fine della prima stagione da Moff Gideon. Tuttavia per conoscere gli esiti delle sorti dei protagonisti dovremo attendere venerdì prossimo, giorno in cui verrà aggiunto il quarto episodio su Disney+.