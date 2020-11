TimeSplitters 2 Remake non si farà, conferma THQ Nordic

SpellForce 3 Fallen God, della THQ Nordic, pare contenga un easter egg dedicato a una delle saghe FPS degli anni 2000 più amate in assoluto. Parliamo di TimeSplitters e, purtroppo, il publisher ha confermato in queste ore che non ci sarà alcun TimeSplatters 2 Remake.

THQ Nordic ha dovuto esporsi dopo la scoperta, da diversi utenti, di un easter egg presente in uno dei loro ultimi titoli, SpellForce 3 Fallen God ad essere precisi. Un gioco della serie TimeSplitters manca da parecchio tempo ormai, si parla infatti del lontano 2005.

Il publisher ha ammesso, ai microfoni di Eurogamer, che si trattava solo di un “innocente Easter Egg”. Qualcuno lo avrà visto probabilmente come uno scherzo di cattivo gusto nei propri confronti, soprattutto gli amanti dell’acclamata saga ma, non tutto è perduto. Proprio grazie a questo fraintendimento, THQ Nordic potrebbe ripensarci sul voler portare nuovamente sulla scena un possibile TimeSplitters 2 Remake.