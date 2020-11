Marvel’s Spider-Man Miles Morales: ci sarà un tributo a Chadwick Boseman

Uscito in anteprimail 12 novembre insieme alla PlayStation 5, Marvel’s Spider-Man Miles Morales è una delle release più attese di questa stagione. Il videogioco, che vede protagonista il giovanissimo ragazzo afroamericano di origini portoricane Miles Morales, una versione alternativa di Spider-Man del multiverso, conterrà però anche un imprevisto, sentito omaggio a Chadwick Boseman, l’attore divenuto noto in tutto il mondo per aver interpretato, all’interno del Marvel Cinematic Universe, Black Panther, il primo supereroe di colore in un cinecom (oltre che prima pellicola supereroistica candidata all’Oscar come Miglior Film).

L’attore è purtroppo venuto a mancare prematuramente il 28 agosto, a causa di un cancro al colon contro il quale stava lottando da quattro anni. Insomniac Games non ha quindi voluto far mancare il suo tributo a un uomo che è stato in grado, con le sue prestazioni attoriali, di lasciare un segno indelebile nella cultura di massa.

Per questo lo sviluppatore ha voluto inserire, dopo i titoli di coda del gioco, un messaggio dedicato proprio a Boseman e ispirato, ovviamente, al suo personaggio più famoso, il re di Wakanda T’Challa, alias Black Panther:

“Nel dolce ricordo di un Nobile Re, Chadwick Boseman. Il suo onore, la sua forza e la sua comprensione riverbereranno attraverso le generazioni a venire. Wakanda Forever”

Boseman tornerà per l’ultima volta su uno schermo il prossimo 18 dicembre, in Ma Rainey’s Black Bottom, film prodotto da Danzel Washington (al quale era legatissimo), che uscirà sulla piattaforma di streaming Netflix. Oltre al suo ruolo di Black Panthe, Boseman era noto anche per film come 42, Draft Day, Gods of Egypt e La marcia per la libertà. La sua morte ha colpito profondamente il mondo dello showbusiness a stelle e striscie, all’interno del quale era diventato un simbolo di inclusione e giustizia sociale.

L’omaggio reso all’interno di Marvel’s Spider-Man Miles Morales è soltanto l’ultimo di una lunga serie: lo scorso settembre anche Square Enix e Crystal Dynamics, durante un War Table del loro Marvel’s Avengers, avevano vluto rendere omaggio alla figur e al personaggio di Chaswick Boseman, annunciando che il DLC character di Black Panther arriverà come personaggio post-lancio.