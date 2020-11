Borderlands 3: utenti riportano i 120 fps PS5 e Xbox Series X

A quanto pare, uno dei giochi più di successo della Gearbox Software, ha ricevuto un boost totale delle performance sulle console di nuova generazione. Parliamo di Borderlands 3 e, a riportare l’informazioni, non è lo sviluppatore, bensì un gruppo di utenti che stanno tuttora testando con mano la novità “nascosta”.

Difatti, se foste indecisi su un possibile acquisto del titolo su next-gen, questo potrebbe spingere l’ago della bilancia in modo decisivo. Il boost di cui vi parliamo è relativo al framerate del gioco il quale, secondo gli sviluppatori stessi, non avrebbe dovuto ricevere alcun cambiamento.

Invece, secondo alcuni utenti, con o senza Gearbox dietro, il looter-shooter arriva fino a 120 fps in Modalità Performance. Su ResetEra stanno venendo fuori, pian piano, sempre più utenti che dicono di “provarlo”. In questo caso, la notizia è ottima per entrambe le console, visto che, se su Xbox Series S molti giochi avranno il supporto ai fatidici 120 fps, PlayStation 5 dall’altro lato, pecca.

Potrà sembrare strano ma, in realtà, questo non è l’unico titolo ad aver ricevuto un boost nascosto. Proprio come per Borderlands 3 infatti, anche Call of Duty Warzone è stato protagonista dello stesso aumento di prestazioni, anche se soltanto su Xbox Series X, per ora.