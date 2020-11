Atelier Ryza 2 Lost Legends & the Secret Fairy: annunciato streaming pre-lancio

Il publisher KOEI TECMO e lo sviluppatore Gust hanno appena annunciato che il giorno 26 novembre alle ore 13.00 italiane si terrà una diretta streaming completamente dedicato al nuovo Atelier Ryza 2 Lost Legends & the Secret Fairy, il quale è stato protagonista di nuovi dettagli recentemente.

La diretta conterrà nuove informazioni sul titolo, con tanto di live gameplay, inclusa la Modalità Foto. Inoltre, vi saranno dettagli sugli update post-lancio e un evento dedicato ai cosplay. I presentatori saranno Yuri Noguchi (voce di Ryza), Toridamono (il character designer di Atelier Ryza 2), Moe Iori (cosplayer ufficiale) e Junzo Hosoi (producer).

Infine, con l’annuncio da parte di KOEI TECMO della fine dello sviluppo, vi ricordiamo che Atelier Ryza 2 Lost Legends & the Secret Fairy uscirà su PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch il 3 dicembre in Giappone mentre, in Nord America arriverà sulle stesse piattaforme più PC il 26 gennaio, così come in Europa il 29 dello stesso mese.