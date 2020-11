Studio da Oxford suggerisce che giocare faccia bene alla salute mentale

Sembra strano delle volte trovarsi a fare i conti in positivo quando di mezzo c’è il sempiterno discorso tra salute e videogiochi. Da quando quest’ultimi esistono infatti, tanto è stato detto e sopratutto negativo. Ora però, un’università di Oxford ha rivelato che, tramite alcuni studi effettuati, videogiocare potrebbe fare bene alla salute mentale di tutti.

Come riportato dal The Guardian, gli accademici dall’università britannica hanno usato dei dati estratti da Animal Crossing New Horizons e da Plants vs. Zombies Battle for Neighborville, incociandoli con questionari di stampo psicologico per poi scoprire che il tempo passato a giocare ha instaurato un senso di “benessere” nei giocatori.

Questa, sia chiaro, è una delle prime prove fatte su veri dati di gameplay e tempo di gioco, allontanandosi dal comune e poco scientifico metodo di richiesta delle ore direttamente ai giocatori. Per quanto sia l’unica e vera testimonianza, a fronte di veri e propri dati, è pur sempre un passo in avanti in questo mondo. Qui sotto potete dare un’occhiata alle parole del capo ricercatore Andrew Przybylski di Oxford.