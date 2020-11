New York Subliners in collaborazione con Metro di T-Mobile

Per celebrare il lancio di Call of Duty: Black Ops Cold War giovedì, il team della Call of Duty League , i New York Subliners (NYSL), ha collaborato con Metro by T-Mobile per la “Subliners Cold War Hotline” presentata da Metro by T-Mobile , una hotline telefonica che rende omaggio alle popolari hotline di videogiochi degli anni ’80 e ’90, dove i giocatori potevano chiamare per ottenere consigli su come battere un particolare videogioco.

I fan possono chiamare il numero (205) 433-9449 per lasciare un messaggio in cerca di qualsiasi consiglio di cui hanno bisogno in relazione alla Cold War . Dopo “pochi giorni”, i giocatori della NYSL: James “Clayster” Eubanks, Thomas “ZooMaa” Paparatto, Makenzie “Mack” Kelley e Paco “HyDra” Rusiewiez passeranno al setaccio i messaggi e creeranno un video con consigli e indicazioni.

La hotline è gratuita (senza addebiti al minuto come ai vecchi tempi), salvo addebiti relativi ai piani telefonici dei chiamanti.

Oggi è stato rilasciato un video che annuncia i dettagli:

Wish you could learn to play just like the pros? Introducing the Subliners #ColdWar Hotline presented by@MetroByTMobile Call now and leave a voicemail so you can get real advice

from @ZooMaa @MackMelts @Clayster and @HyDrAnml.

Offer wont last long. Call (205)433-9449 today. pic.twitter.com/FzDFp4AVyH — NYSL (@Subliners) November 13, 2020

L’attivazione della hotline è l’ultima collaborazione con T-Mobile, che a luglio ha firmato un’espansione di una partnership esistente con Andox per includere il marchio Metro . NYSL è di proprietà e gestita da Andox, che possiede e gestisce anche la squadra dell’Overwatch League con sede a New York , New York Excelsior .