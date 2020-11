T1 si scusa per i “commenti dannosi” pubblicati

All’inizio di questo mese, l’organizzazione si è separata dall’allenatore Lim “Comet” Hye-sung e dal capo della strategia e dell’analisi Gary “Tolki” Mialaret. Dopo la loro partenza, sono emerse voci sulla scena secondo cui il noto streamer e lanciatore Nick “LS” De Cesare sarebbe entrato a far parte della squadra come analista o allenatore.

Un paio di giorni dopo che quelle voci sono emerse, tuttavia, i fan del T1 hanno iniziato a boicottare l’organizzazione, a fare i capricci e persino a noleggiare un camion per inviare messaggi all’org, come “nessun futuro per una squadra che esclude i fan devoti”.

Importanti giocatori professionisti della Lega come Bwipo e Nemesis sono intervenuti nella conversazione, mostrando il loro sostegno per LS e condannando tale comportamento dai fan. Alcuni fan hanno persino trovato la nonna di LS e hanno iniziato a molestarla per protestare contro l’incantatore che potenzialmente si univa alla squadra, secondo Nemesis. Un paio di giorni dopo, T1 ha presentato il suo staff tecnico per la stagione 2021 senza l’annuncio dell’ingresso di LS nell’org.

Tuttavia, questo tipo di comportamento dei fan coreani non è esattamente nuovo. Durante le divisioni primaverili ed estive di quest’anno, i team di LCK sono stati costantemente molestati sui social media. Di conseguenza, più organizzazioni hanno rilasciato dichiarazioni condannando tale comportamento e avvertendo gli autori delle conseguenze legali se fosse continuato.