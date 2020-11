XIII Remake: sviluppatori si scusano per lo stato del gioco

Nel lontano 2003, Ubisoft pubblicò un titolo originalissimo e degno di nota. XIII, il first person shooter con uno stile artistico completamente tratto dai comic-book, è tornato quest’anno, pochi giorni fa a dire il vero, con XIII Remake ma le cose non sono andate come previsto.

Data la situazione legata alla pandemia da COVID-19, lo sviluppo ha subìto un percorso a dir poco travagliato. Lo studio sa già dove andare a rattoppare il titolo per renderlo perlomeno giocabile e, in queste ore, ha lasciato un messaggio per i fan.

XIII non coincide con quelli che sono i nostri standard qualitativi e capiamo perfettamente la frustrazione dei giocatori. La pandemia ha inficiato molto negativamente sulla produzione del titolo e, per di più, su più livelli. Spostare lo sviluppo nelle proprie residenze ha portato ulteriori ritardi nella programmazione della creazione e nel processo QA.



Il gioco è stato pubblicato senza la Day One Patch, per fare un estremo sunto della sitauzione odierna del gioco. XIII Remake è purtroppo ingiocabile allo stato attuale e PlayMagic e Microids stanno lavorando alla patch la quale, però, non vedrà la luce nel breve termine.