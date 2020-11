Kingdom Hearts Melody of Memory Guida: dal farming alle battaglie, fino al Platino

E’ disponibile da qualche giorno su PlayStation 4, Xbox One e per la prima volta anche su Nintendo Switch Kingdom Hearts Melody of Memory (QUI per la recensione), nuovo capitolo rythm game della celebre saga di casa Square Enix. Impossibile nascondere le perplessità legate alla tipologia di gameplay scelta per sviluppare la nuova iterazione, e come ampiamente trattato nella nostra recensione, parliamo tutto sommato di un prodotto entry-level, con la possibilità di assaporare un grado di sfida soddisfacente grazie ad alcune impostazioni disponibili in-game.

Dopo averlo portato a termine ed esplorato ogni angolo possibile del titolo, vogliamo fornirvi una guida che sappia accompagnare chi si affaccia per la prima volta ai videogiochi ritmici, con i consigli più disparati e soprattutto, con alcune chicche utili per l’ottenimento degli obiettivi. Non ci resta dunque che entrare nel vivo di questa guida definitiva per Kingdom Hearts Melody of Memory!

Kingdom Hearts Melody of Memory: come padroneggiare il gameplay!

In questo paragrafo approfondiremo la distinzione tra le difficoltà Principiante, Standard ed Eroe, saltando dunque tutta la parte legata ai comandi e come si comportano nel gameplay, poiché il gioco fornisce dei tutorial a riguardo. In primis troviamo tre tipologie di brani: battaglie, boss fight e filmati ricordi, i quali hanno delle distinzioni nel gameplay, seppur i comandi rimangono praticamente invariati. In primis, solo nelle battaglie troveremo i nemici, mentre nelle boss battle vi saranno le note a pressione a sostituire quest’ultimi. Appresa dunque questa piccola differenza, potrete già immaginare come questa piccola distinzione si rifletterà sulle tre difficoltà sopracitate. Tra Principiante, Standard ed Eroe cambia il numero di “note” da eseguire per ciascun brano, ma solo la difficoltà più alta sarà in completa sincronia con il ritmo della musica. Ci spieghiamo meglio: a Principiante abbiamo un numero minore di nemici su schermo, di cui solo alcuni corrisponderanno veramente al brano in esecuzione, semplificando in questo modo l’ottenimento di una valutazione perfetta. In questo caso infatti, il giocatore può compiere il minimo sforzo, osservare il momento in cui il cerchio si chiude sulla nota ed ottenere una valutazione “Eccellente iridato“, che definisce se una nota è stata colpita in maniera perfetta. Qui gli occhi sono l’arma più potente di cui il giocatore può servirsi, poiché il ritmo della musica e l’apparizione dei nemici su schermo sarà totalmente fuori sincronia, pertanto è possibile addirittura affrontare questa difficoltà anche senza audio e concentrarsi solamente su ciò che compare su schermo.

Mentre la situazione rimane quasi del tutto invariata a Standard, dove aumenterà il numero di note per brano, ad Eroe arriva una concreta differenza con le altre difficoltà. Come già detto poc’anzi, sarà proprio questo livello ad essere in sintonia con la musica e qui gli occhi non serviranno quasi più. Saranno le nostre orecchie a guidarci nella pressione delle note, ed è quindi consigliabile utilizzare un paio di cuffie da gaming anziché delle normali cuffiette da smartphone che si impiegano normalmente, per farsi avvolgere dal comparto audio ed avere un suono pressoché pulito. E’ importante in questo caso riconoscere lo strumento che detta il pattern delle note: nei brani di Utada Hikaru per esempio è la voce a dettare il ritmo, in One Winged Angel di Final Fantasy 7 si intervallano violini e coro e così vi. Dunque per ciascuna delle canzoni disponibili, individuare il suono “dominante” sarà un buon punto di partenza per concludere le canzoni alla difficoltà più alta. Ovviamente i riflessi sono importantissimi, ma premere impulsivamente qualsiasi tasto è controproducente, poiché sono le tempistiche a dettare la nostra valutazione. Perciò allenare il proprio orecchio ripetendo alcuni passaggi complicati delle canzoni, che siano una sequenza rapida di note oppure, catene di nemici da sconfiggere, tornerà utile per tutti coloro che vogliono diventare degli allegri perfezionisti. Per semplificare il tutto, basandoci solamente sull’ottenimento di valutazioni alte, troviamo anche tre stili differenti di gameplay: quello base, che avrete modo di conoscere abbondantemente durante le vostre esibizioni musicali, Uno solo, che grazie alla pressione di un singolo tasto il giocatore può sconfiggere gruppi da due o tre nemici, e poi quello più difficile, ossia Artista, che aggiungerà delle note extra ai brani rendendo quest’ultimi ancor più complessi. Anche il livello del trio in utilizzo renderà più semplice completare i brani, dato che i punti salute aumenteranno man mano che raggiungerete il livello 99. Allenare il proprio udito dunque è una strategia più che saggia, soprattutto quanto concerne la difficoltà Eroe, mentre per Standard e Principiante, possiamo affermare che il gameplay rimane in egual modo semplice, ed ottenere una catena perfetta sarà pressoché un gioco da ragazzi.

Lo sblocco dei brani e dei collezionabili in Kingdom Hearts Melody of Memory

In Kingdom Hearts Melody of Memory vi sono la bellezza di centocinquanta brani, ma non saranno tutti disponibili sin da subito. In primo luogo, si sbloccano con il proseguimento e completamento della modalità Tour Mondiale, da cui sbloccherete maggior parte delle tracce audio disponibili. Molte si sbloccano automaticamente o con l’ottenimento dei punti stile che vi verranno erogati una volta completato il brano, eccezione fatta per tre musiche speciali. Ad un certo punto della vostra avventura nei ricordi di Kairi, sbloccherete un nuovo segmento completamente estraneo alla saga, ma neanche troppo, il cui biglietto d’ingresso è di 280 stelle ottenute. Queste stelle corrispondono al numero di obiettivi/sfide completate durante la storia del gioco, esse sono ben visibili quando sarete in procinto di avviare il brano oppure premendo il tasto pausa durante l’esecuzione di quest’ultimo. Queste sfide hanno requisiti piuttosto comuni:

Sconfiggere tot nemici;

Ottenere una valutazione eccellente sui bersagli contrassegnati da una stella;

Completare tale brano a difficoltà Standard o Eroe;

Ottenere una valutazione Bene o superiore per la maggior parte delle note (valore espresso in percentuale);

Ottenere una certa percentuale di Eccellente Iridato (si parla della valutazione massima ottenuta per l’esecuzione di una nota);

Non mancare alcuna nota o delle note specifiche;

Attivare un determinato numero di comandi azione per brano;

Ottenere una catena di tot note

Questi a grandi linee sono gli obiettivi più comuni che troverete nel Tour Mondiale, ma molti di questi requisiti potranno essere soddisfatti a qualsiasi difficoltà. Per l’accumulo, come sconfiggere un numero di nemici, od ottenere una catena, oppure attivare un certo numero di comandi azione, si raccomanda la difficoltà Eroe, poiché il numero di nemici e note eseguibili aumenta drasticamente rispetto alle controparti Principiante e Standard. La difficoltà più alta dunque può essere utilizzata a proprio vantaggio per completare nel minor tempo possibile queste sfide, arrivando man mano alle 280 stelle utili per sbloccare “i tre brani segreti”, che potrete facilmente intuire guardando l’anteprima del loro mondo. Infine, l’ultimo modo per sbloccare altri brani è l’elaborazione. Capiterà nel corso della vostra avventura di ottenere degli oggetti chiave, i quali indicano un brano specifico che potrete sbloccare. Questi, oltre a servirsi dell’elemento in questione, necessitano anche di materiali per essere elaborati, perciò si consiglia di utilizzare l’oggetto “Oggetti+” prima di affrontare un brano, così da poter ottenere anche più materiali ogni volta che ne avvierete uno. Dalle elaborazioni inoltre, potrete fabbricare diversi collezionabili, oggetti e materiali stessi, così da non dover necessariamente avviare un processo di farming ogni volta che ne avrete bisogno. Si consiglia, inoltre, di dare priorità allo sblocco delle canzoni nelle elaborazioni, dopotutto, se puntate al platino, ne avrete assolutamente bisogno e la modalità Tour Mondiale potrà essere affrontata a qualsiasi difficoltà. Non vi sono altri requisiti specifici per sbloccare i brani, e potrete tenere il conteggio presso la Raccolta Brani o nel Museo sulla voce dedicata ai Record.

Farming dei nemici, i migliori brani!

Un po’ a sorpresa, ma comunque utile per tutti coloro che tenteranno di ottenere l’ambita coppa di platino o i 1000G, sconfiggere la bellezza di 100.000 nemici sarà tutto fuorché una passeggiata. Infatti arrivare alla quota richiesta vi porterà via un gran quantitativo di ore, di cui buona parte consumate nello sblocco di tutti gli altri obiettivi. Ma nonostante le catene perfette ottenute e giocare tutti i brani ad ogni difficoltà, avrete oltrepassato a malapena metà percorso. La vostra esperienza con Kingdom Hearts Melody of Memory culminerà con molta probabilità nell’infinito farming di nemici, e possiamo assicurarvi che sarà una pratica piuttosto sfiancante se perseguita per molte ore. Per raggiungere ed ottenere questo obiettivo, avremo bisogno di un brano che contenga al suo interno un gran numero di nemici, che sia piuttosto breve ma che soprattutto abbia dei pattern piuttosto semplici. L’unica traccia che riesca a soddisfare tutti i requisiti da noi imposti è What Lies Beneath del Monte Olimpo, direttamente da Kingdom Hearts 2. Questa canzone contiene 396 note, a cui vanno sottratte almeno una trentina di note sospese ed ulteriori dieci note di casse e barili, dunque possiamo contare almeno 350 nemici da poter sconfiggere con una catena perfetta. Inoltre la durata del brano si aggira tra il minuto e mezzo e i due minuti, con la possibilità di eliminare più di 3500 nemici ogni venti minuti, fino ad arrivare ad almeno 10.000 nemici all’ora. Ipotizzando che, nel momento in cui avrete fatto tutto nel gioco, vi troviate intorno ai 60.000 nemici sconfitti, raggiungere i 100.000 vi richiederà qualcosa come quatto o cinque ore di gioco dedite al farming. In questo modo la pratica diventa meno logorante del previsto, riducendo anche il tempo normalmente richiesto per arrivare alla cifra richiesta. Personalmente, ho rigiocato il brano per ben 76 volte, ma questo dato può variare a seconda di come avrete giocato.

Le battaglie Vs e come arrivare a Platino 1 in poco tempo!

Kingdom Hearts Melody of Memory oltre ai contenuti in giocatore singolo contiene al suo interno anche una modalità multigiocatore o semplicemente Versus, laddove il giocatore può imbattersi in un gameplay leggermente differente da quello provato sinora. Nelle Battaglie Vs. infatti, troviamo diverse meccaniche: i trucchi, che attivati automaticamente e generati casualmente dal sistema di gioco, ostacoleranno il vostro avversario, e infine, la barra del momentum e il tabellone dei punteggi, i quali delineano l’andamento della partita. Ora, questa modalità si suddivide nelle battaglie contro la CPU e in quelle online con altri giocatori, il cui matchmaking casuali vi abbinerà con un altro giocatore. Ciò che a noi più interessa è la battaglia con l’intelligenza artificiale. Il grado Platino 1 è al momento il più alto disponibile nel gioco ed avvicinarsi man mano sarà sempre più ostico, ma grazie ad alcuni stratagemmi, giungere al traguardo sarà piuttosto semplice. Innanzitutto, vi consigliamo di approcciarvi a questa modalità dopo che avrete completato i brani a tutte le difficoltà, così da aver ormai padroneggiato il gameplay. Dopodiché, la partenza sarà piuttosto morbida: si parte dalla difficoltà Principiante, dove i brani saranno incredibilmente semplici da completare, ogni tre vittorie contro l’IA vi garantirà il passaggio verso un grado superiore.

Quando inizieranno a complicarsi le cose? Ebbene, finché non raggiungerete la lega Oro o Platino 3, le battaglie contro la CPU saranno piuttosto semplici, ma come già detto, la difficoltà arriverà nel momento in cui arriverete vicini al traguardo. Questo perché il livello dei nostri avversari si avvicinerà al fatidico 99, e grazie ad esso, sarà sempre più difficile che commettano degli errori da cui trarne vantaggio, pertanto si consiglia, ogni volta che salirete di lega, di affrontare la nemesi con il livello più basso tra quelli disponibili, cosicché venga facilitata la sfida. Inoltre, utilizzare l’oggetto “Soccorso“, ossia l’item che permetterà a Re Topolino di apparire durante la canzone e di fornirvi dei punti extra (seppur pochi, faranno sempre comodo), in modo tale da potervi dare un margine di recupero in caso di errore. Anche affrontare dei brani semplici, o perlomeno conosciuti, sarà un altro elemento fondamentale verso la vostra scalata, non dimentichiamoci che da Oro 1 in su, tutte le sfide saranno impostate alla difficoltà Eroe. Qual è l’escamotage che vi permetterà di salire facilmente verso Platino 1? Semplicemente, quando raggiungerete la fine del brano e la vostra sconfitta sarà certa, basterà semplicemente riavviare la partita prima della conclusione: in questo modo non otterrete penalità e gli oggetti utilizzati rimarranno intatti. Così facendo, scendere di grado durante la scalata sarà praticamente impossibile, inoltre potrete sfruttare le situazioni che si verificheranno ad ogni tentativo: un errore in più, un trucco che vi permette di superare il nemico, una giocata migliore, sono molti i fattori da tenere in considerazione ad ogni tentativo.