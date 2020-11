One Piece: grande evento per il Jump Festa!

One Piece è un anime che non ha bisogno di presentazioni. Sulla cresta del’onda da più di vent’anni, la serie tratta dal manga di Eiichiro Oda continua a tenere incollati milioni di spettatori ai teleschermi per scoprire il destino di Monkey D. Luffy e della sua ciurma nella loro avventura per trovare il tesoro di Gol D. Roger.

Ormai presenza fissa negli appuntamenti di Shueisha, anche quest’anno One Piece sarà al centro di un grande evento all’interno del Jump Festa 2020, la convention annuale dedicata al mondo anime e manga che quest’anno, a causa degli effetti della pandemia da Covid-19, si svolgerà in forma completamente digitare.

Sembra che gli organizzatori abbiano pensato davvero a qualcosa di speciale per il capolavoro di Eiichiro Oda: l’anime sarà infatti protagonista di un enorme panel dedicato che avrà luogo sul palco principale e vedrà coinvolto tutto il cast originale dell’opera, incluso Katsuhisa Hoki, il doppiatore di Jinbe, ultimo membro entrato a far parte dei Mugiwara.

Non è ancora chiaro quando si terrà questo evento, tuttavia è possibile che occuperà la maggior parte della seconda giornata del Jump Festa, il 20 dicembre. Non è chiaro nemmeno quali saranno le novità relative a One Piece che verranno annunciate durante la convention. Per cui non vi resta che rimanere con noi e continuare a seguirci per restare informati su tutte le novità relative a One Piece!

