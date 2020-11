L’attacco dei giganti: novità in arrivo da MAPPA

Nonostante tutte le difficoltà, il 2020 è stato un anno a dir poco trionfale per lo studio d’animazione MAPPA. Reduce dal vero successo anime della stagione estive con l’opera Crunchyroll Original The God of High School, ispirata al manwha di Yongjie Park, lo studio ha approcciato la stagione autunnale in modo aggressivo, facendo esordire lo stupefacente Jujutsu Kaisen, adattamento animato del manga di Gege Akutami, che sta incantando tutti, ma soprattutto, è attesa al vero esame:la quarta stagione de L’attacco dei giganti. La Final Season.

Con il manga di Hajime Isayama sempre più vicino alla sua conclusione infatti, anche la trasposizione animata si avvia a raccontarci l’ultimo arco narrativo della storia di Eren Jeager e del Corpo di Ricerca. Non troppo tempo fa, MAPPA aveva confermato l’uscita de L’attacco dei giganti durante la stagione autunnale, annunciando l’esordio della serie, in Giappone, il prossimo 7 dicembre. Ma a quanto pare lo studio potrebbe avere delle novità che sarebbe ormai pronto a rivelare.

MAPPA ha infatti annunciato uno showcase per il 27 novembre, durante il quale, verosimilmente, verranno presentate molte novità relative ai titoli più attesi e di maggior successo dello studio. Alcune di queste informazioni, come alcuni artwork per la quarta stagione, sono già emerse, ma al di là di queste l’evento potrà contare su molti altri artwork, storyboard inediti e interviste mai pubblicate, relativi non solo a L’attacco dei giganti, ma anche a Jujutsu Kaisen, The God of High School, Taiso Samurai e Mr. Love Queen’s Choice. L’appuntamento è fissato al Parco Factory, in Giappone, ma non ci vorrà molto perché i contenuti trapelino in rete.

Siete pronti a scoprire cosa abbia MAPPA in serbo per noi? L’esordio de L’attacco dei giganti è sempre più vicino. Siamo ormai al conto alla rovescia. Come finirà la storia di Eren e dei suoi amici?