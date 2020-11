Boruto Naruto Next Generations: Masashi Kishimoto prende il controllo

Quando una serie iconica che ha fatto la storia del manga come Naruto arriva alla sua naturale conclusione, è normale per i fan sentirsi spaesati, persi. Come se un vecchio amico, col quale abbiamo condiviso tante cose, ci lasciasse all’improvviso. Ed è proprio in questa atmosfera che è nato Boruto Naruto Next Generations. Partito con la supervisione di Masashi Kishimoto, e realizzato da Ukyo Kodachi e Mikio Ikemoto, il sequel di Naruto è andato avanti con discreto successo per ben 51 capitoli, e ci sta guidando in una nuova serie di avventure per i ninja del Villaggio della Foglia (che forse dovranno fare a meno del loro Settimo Hokage).

Tuttavia qualcosa è cambiato. La serie si sta avventurando infatti verso territori inesplorati, con Masashi Kishimoto che ha preso il controllo del manga e che, a partire dal prossimo numero, sarà l’autore principale dell’opera (che sarà comunque disegnata da Ikemoto). Kodachi abbandonerà invece il progetto.

Il cambio al vertice è stato annunciato dall’account Twitter ufficiale della serie:

“Riguardo al manga, Boruto Naruto Next Generations, con la pubblicazione del capitolo 52 sul numero di dicembre di V-Jump (in vendita dal 21 novembre), la struttura della pubblicazione cambierà, e il lavoro ricomincerà dall’inizio, in accordo con la tabella di marcia prevista. A Ukyo Kodachi, che è stato l’autore fino ad adesso, grazie mille per il tuo duro lavoro. La serializzazione da ora in avanti andrà in accordo con le pagine originali del maestro Masashi Kishimoto”

Una svolta assolutamente imprevista nella storia di questa serie sequel che tanto sta appassionando i fan di Naruto. Del resto Boruto Naruto Next Generations ha riportato in scena molti dei personaggi più amati della serie principale, mettendoli di fronte a nuove sfide.

Il motivo dell’abbandono da parte di Kodachi non è chiaro, ma sicuramente i fan non vedranno l’ora di scoprire cosa potrà fare il creatore della serie originale con questo sequel. Per scoprirlo, continuate a seguirci!