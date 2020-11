Xbox Series X e S: Microsoft vuole aumentare le scorte

Dopo l’ottimo debutto di Xbox Series X e S, a quanto pare attualmente sul mercato è quasi impossibile trovare una delle due console, con gli utenti che stanno restando a mani vuote. Il problema è dovuto alle poche scorte degli hardware disponibili al lancio, cosa che anche in casa Microsoft ormai hanno constatato.

Phil Spencer, il capo della divisione Xbox, ha ammesso che occorre aumentare la produzione delle due console, in modo tale da accontentare quanti più clienti possibili, scusandosi anche per tali problematiche in maniera pubblica. Spencer ha affermato che la produzione è stata rallentata dal COVID-19, ma che questa non deve essere una scusa da usare in casa Microsoft, ma deve spronare la società ad aumentare la produzione per il periodo natalizio, anche se a quanto pare i rifornimenti potrebbero arrivare il prossimo anno, più precisamente intorno al mese di aprile 2020. Poche disponibilità all’orizzonte dunque?

Liz Hamren di Microsoft invece è intervenuta su Xbox Wire per affermare come la società stia lavorando sodo per far arrivare quanto prima nuove unità sul mercato di Xbox Series X e Xbox Series S. Voi avete acquistato la vostra console? Quale dei due modelli avete comprato? Fatecelo sapere nei commenti!