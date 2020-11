FunPlus Phoenix rilascia Khan e GimGoon

La celebre organizzazione Esports FunPlus Phoenix ha deciso di rilasciare Kim “Khan” Dong-ha e Kim “GimGoon” Han-saem prima dell’inizio della nuova stagione competitiva targata League of Legends. La conferma è arrivata direttamente grazie ad un comunicato scritto sulla piattaforma Weibo, molto in voga nello Stato asiatico.

Entrambi i toplaner hanno militato per anni all’interno del roster dei FunPlus Phoenix. Tuttavia, le loro performance nel corso del 2020 non hanno raggiunto le aspettative poste dalla squadra. Nonostante nel 2019 lo stesso team avesse vinto la Worlds del celebre MOBA di Riot Games. Ancora non sappiamo chi rimpiazzerà i due ex campioni mondiali.