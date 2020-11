100 Thieves ha acquistato FBI e Closer

La celebre organizzazione Esports 100 Thieves ha appena riportato di aver acquisito FBI e Closer. Entrambi i giocatori facevano parte della squadra Golden Guardians, dove sono riusciti a spiccare nonostante siano ancora giovani per il panorama competitivo.

L’annuncio è arrivato direttamente dall’account Twitter ufficiale di 100 Thieves, la quale si è mostrata entusiasta dei nuovi arrivi. Molto probabilmente, lo staff non vede l’ora di vedere come i due professionisti si ambienteranno e, soprattutto, se saranno in grado di riproporre le incredibili prestazioni della scorsa edizione della stagione competitiva del famoso League of Legends.