Kena Bridge of Spirits: verrà lanciato per PS5 nel 2021

Syunner Kena: Bridge of Spirits è un nuovissimo gioco in arrivo su PlayStation 5. Proviene dallo studio indipendente Ember Lab e le immagini in mostra sono bellissime. È un titolo di avventura e azione con protagonista Kena, una ragazza che può fare amicizia e comandare una piccola specie nota come Rot. I dettagli sono pochi ma sembra molto promettente: Kena è uno spirito guida, in grado di potenziare le sue abilità, e si impegnerà in combattimenti frenetici per tutta la storia. Kena: Bridge of Spirits richiede due secondi su PlayStation 5. L’informazione arriva per gentile concessione della rivista Game Informer :

In pratica, abbiamo visto il lancio di Kena: Bridge of Spirits dal menu di sistema PS5: ci sono voluti circa due secondi! Non è riprendere una partita sospesa, ma lanciarla da zero. Quindi più o meno quando lo hai selezionato, sei nel gioco.

Il gioco doveva essere lanciato insieme a PlayStation 5, ma è stato ritardato all’inizio dell’anno. Non è un problema, c’è molto da giocare sul nuovo sistema di Sony, ma alcuni fan erano preoccupati quando il sito Web di PlayStation ha elencato il titolo per il rilascio nel quarto trimestre del 2021. Sarebbe una riprogrammazione piuttosto pesante. Il portavoce della Ember Lab ha dichiarato che si tratta di un errore e che stanno lavorando al fianco della Sony per correggerlo e per permettere al gioco di uscire nel primo trimestre del 2021.