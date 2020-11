Be Afraid Horror Fest: un festival unico da vedere comodamente online

Per tutti i nostri lettori amanti dei film horror, e che hanno apprezzato la nostra recensione di The Haunting of Bly Manor, è in arrivo un evento che vi farà saltare letteralmente dalla sedia: il Be Afraid Horror Fest. Questo festival è il primo (e unico) festival del cinema internazionale, tenuto in Friuli Venezia-Giulia, interamente incentrato sul genere horror, arrivato quest’anno alla sua seconda edizione.

Inizialmente le proiezioni si sarebbero dovute tenere al Kinemax di Gorizia a Novembre ma purtroppo, a causa della pandemia e delle restrizioni che stiamo vivendo, il BAHF ha dovuto modificare non di poco i suoi piani. Quest’anno il Be Afraid Horror Fest si svolgerà dal 18 al 23 dicembre in modalità completamente online, tramite il sito MYmovies.it, e proporrà una selezione di 14 film e 47 corti distribuiti in 6 giorni da brivido.

Per poter vedere questi splenditi titoli in anteprima nazionale, è possibile accreditarsi a partire dal 24 novembre sulla piattaforma MYmovies, e saranno disponibili tre tipi diversi di pass per soddisfare i bisogni di tutti. Se siete curiosi di scoprire il programma completo potete trovarlo nel sito ufficiale del Be Afraid Horror Fest. Intanto di seguito potete trovare una piccola anticipazione: