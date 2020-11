Overwatch: Priority Pass e inizio dell’evento Symmetra

Da quando Overwatch ha introdotto la coda dei ruoli , i tempi del matchmaking sono stati piuttosto sbilanciati contro i giocatori. In un altro tentativo di correggere questo problema, il regista Jeff Kaplan ha annunciato un imminente sistema di Priority Pass. Come descritto nell’ultimo aggiornamento per sviluppatori, l’idea è di entrare nella coda aperta e completare le partite per ricevere i pass. Questi passaggi possono quindi essere utilizzati nella coda dei ruoli competitivi per fornire un matchmaking più veloce per il ruolo desiderato. Sebbene i pass prioritari vengano guadagnati completando le partite in coda aperta, ne riceverai di più dopo aver vinto le partite. I giocatori possono accumulare fino a 40 passaggi quando il sistema sarà attivo, anche se sarà ulteriormente ottimizzato con il passare del tempo.

Il Priority Pass arriverà presto sul server di test pubblico per la correzione di eventuali bug, ma il team di sviluppo desidera rilasciarlo per i server live e raccogliere feedback. Blizzard Entertainment ha una nuova sfida live per Overwatch , questa volta incentrata su Symmetra. La Sfida di restauro di Symmetra inizierà oggi e durerà fino al 30 novembre. Proprio come le sfide precedenti, fornisce premi unici come spray, un’icona del giocatore e una skin leggendaria con tre, sei e nove vittorie. La skin Legendary è basata su un nuovo racconto per Symmetry che è stato recentemente pubblicato. Overwatch è attualmente disponibile per Xbox One, PS4, PC e Nintendo Switch.