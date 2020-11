Destiny 2: i giocatori possono già partecipare al Raid Ghost Shell

Il lancio ufficiale del raid di Destiny 2: Beyond Light si sta avvicinando rapidamente, anche se alcuni giocatori hanno già trovato parte del bottino che doveva essere introdotto come premio nel nuovo evento. Mentre la maggior parte dei giocatori si preparano per la Deep Stone Crypt di Destiny 2, altri possono lanciarsi nel raid e iniziano a condividere la loro esperienza su un nuovo glitch trovato: un giocatore chiamato The Real Khepri offre una panoramica dettagliata del nuovo raid sul suo canale YouTube. Secondo il video ai giocatori è possibile correre , grazie ad un glitch, attraverso i muri e il terreno, finché non vengono ricompensati. Per iniziare il processo di irruzione in Deep Stone Crypt in anticipo , i players dovranno caricare nell’area Europa e saltare sopra una serie di rocce precariamente sporgenti finché non finiscono al di fuori del livello e iniziano a correre attraverso una misteriosa zona intermedia.

Raccogliere i datapad prima del rilascio di Deep Stone Crypt di qui Destiny 2 è molto complicato da realizzare se si gioca da soli, considerando quanti salti ciechi sono necessari per attraversare muri e pavimenti in tutto il livello. Il compito di dare la caccia a tutte queste cose probabilmente sarà semplice, con giocatori come The Real Khepri che testano ogni muro, ringhiera e pedana per saltare costantemente. Per maggiori informazioni,visita il sito ufficiale PS5 è ora disponibile per PC, PS4,, Stadia, Xbox One e Xbox Series X. Da lì, i giocatori devono seguire un percorso fino a raggiungere un numero di datapad sparsi per tutta l’area; alcuni richiedono al giocatore di uccidersi con un lanciagranate per caricare correttamente i livelli; una volta trovati tutti i datapad, apparirà il fantasma del raid, noto come No Love Lost, che può essere trovato nelle collezioni legate al nuovo raid di Beyond Light dopo aver riscattato i collezionabili scoperti.Destiny 2: Beyond Light