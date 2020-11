Assassin’s Creed Valhalla gira a 4K dinamici pure sulla nuova Xbox Series X

Le nuove console, ovvero PlayStation 5 e Xbox Series X stanno già portando in dote polemiche e discussioni sul mercato tra i vari appassionati, soprattutto con giochi come Assassin’s Creed Valhalla. Non solo l’unico trend da considerare in questo periodo, dal momento che ci sono anche altri settori che stanno ottenendo un riscontro importanti in termini di hype.

Ad esempio, il settore del gioco online è uno di quelli più apprezzati in questo periodo, con un trend di crescita veramente importante, che è stato fatto registrare già da qualche anno. Non è un caso, quindi, che crescano anche gli utenti alla ricerca di casino con bonus di benvenuto particolarmente vantaggiosi, prestando sempre un occhio di riguardo all’aspetto della sicurezza.

Assassin’s Creed Valhalla, un’analisi comparativa molto interessante

Tornando alle console di nuova generazione che sono sbarcate sul mercato, ci sono alcuni giochi che stano facendo discutere tantissimo i fan, in modo particolare Assassin’s Creed Valhalla. Infatti, in base a quanto emerso tramite la video analisi comparativa che è stata svolta da parte di alcuni appassionati, si è notato ben presto un aspetto molto interessante che riguarda le due varianti Xbox di Valhalla. La grande novità, quindi, è che quest’ultima sia in grado di girare a 4K dinamici anche sulla nuova Xbox Series X, esattamente come succede sulla console di ultima generazione appena lanciata da Sony.

Si tratta di un aspetto molto interessante, che farà indubbiamente felici i più appassionati ma che entra in contrasto con le ultime dichiarazioni di Ubisoft. L’analisi comparativa svolta a livello video però non lascia alcun dubbio. Infatti, Assassin’s Creed Valhalla gira a 4K dinamici pure su Xbox Series X, mantenendosi tra 1620 e 2160 pixel, mettendo in evidenza, però, una tendenza piuttosto netta per i 1800p.

Il filmato che ha proposto l’analisi di cui stiamo parlando, è stato creato da parte del canale YouTube ElAnalistaDeBits, e mira a svelare quali siano le differenze tra tutte le differenti varianti Xbox dal nuovo capitolo targato Ubisoft, a partire da quella legata a Xbox One fino ad arrivare a quella rilasciata per le console di nuova generazione.

Questo video ha avuto anche il merito, quindi, di voler svelare in maniera estremamente specifica e precisa i vari e differenti livelli di dettaglio che sono stati toccati sulle diverse piattaforme. Non solo, dato che l’obiettivo era anche quello di valutare quale potesse essere la tenuta del framerate.