Call of Duty Mobile: ecco il progetto che ha in mente Activision

Un progetto che si sta sviluppando e che si trova solamente nella sua fase iniziale: è questo l’intento di Activision in riferimento a Call of Duty Mobile, che rappresenta solamente il primo tassello di una lunga serie di sorprese. Certo, il grande successo di questo titolo ha confermato e rafforzato l’intenzione di lanciare sui device con sistemi operativi iOS e Android tutte le sue serie.

Gli straordinari incassi relativi a Call of Duty Mobile hanno fatto registrare numeri impressionanti, pari ben a quasi 500 milioni di dollari. Ebbene, sono stati proprio questi risultati a spingere Activision a voler investire sul mercato mobile. Il presidente, nonché COO di Activision Blizzard, ovvero Daniel Alegre, ha già sottolineato più e più volte come si tratta di un’opportunità da cogliere assolutamente al volo.

Il gioco online su mobile va alla grande

Se Activision strabuzza gli occhi e sta già pensando a come far fruttare tutto il potenziale ritorno economico derivante dal lancio della serie sui vari device mobile, è bene sottolineare come, quello del gioco online su dispositivi mobili, è un settore in fortissima crescente e le tendenze positive pare proprio che siano destinate non solo a crescere, ma anche a durare nel tempo.

Call of Duty Mobile: una grande opportunità secondo Activision

Daniel Alegre, presidente, nonché COO, di Activision Blizzard, ha le idee ben chiare sugli investimenti dedicati al mercato mobile. Nel corso di una recente intervista, infatti, ha svelato come ci sia tutta l’intenzione da parte del marchio di portare tutti i vari franchise sui dispositivi mobili nel minor tempo possibile.

Una dichiarazione di intenti che fa ben capire come, per Activision, questo progetto rappresenti una priorità a tutti gli effetti. È una grande opportunità, in effetti, e gli investimenti da parte del colosso del settore videoludico stanno arrivando corposi in tal senso. L’obiettivo, con il passare del tempo, è veramente ambizioso, dato che si vuole portare tutte le serie Activision sia su Android che su iOS.

Dal punto di vista della crescita futura, bisogna mettere in evidenza come Activision sia fermamente convinta delle grandi potenzialità che può offrire ancora Call of Duty Mobile. Sono le parole del presidente del marchio, Rob Kostich, che ha voluto anche ricordare come ci sia l’intenzione di far registrare incassi da record soprattutto sul mercato cinese.

Kostich, però, ha voluto mettere in evidenza anche un altro aspetto molto interessante, ovvero che non ci sia in ballo solamente la Cina. Ci sono tanti altri mercati particolarmente interessanti, come ad esempio quello del Messico e quello del Brasile, che si possono tranquillamente far rientrare tra quelli di maggior rilievo dal punto di vista delle installazioni e dei ricavi. Di conseguenza, possiamo notare come Activision abbia senz’altro delle notevoli opportunità di crescita in altri mercati. In che modo si possono raggiungere tali obiettivi? Puntando ovviamente su delle iniziative di marketing mirate, garantendo anche la massima accessibilità nel corso dei prossimi trimestri.

Le potenzialità del settore mobile sono veramente interessanti e le strade da esplorare sono così numerose che Activision non si farà di sicuro sfuggire una così golosa opportunità. E i dati lo confermano: ci sono milioni di persone che giocano a Call of Duty Mobile, con un trend in grande crescita.