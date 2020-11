PS5 riceve il suo primo update post lancio

La nuovissima console di nuova generazione di casa Sony, PS5, ha appena ricevuto il suo primo update post lancio. Ovviamente, come tutti i prodotti tecnologici, anche la nuova PlayStation 5 non è esente da problematiche. Ad esempio, ricordiamo la sfortunata questione sorta con la Modalità Riposo ed un bug piuttosto importante che non ci permette di scaricare alcuni titoli.

Da oggi, però, l’aggiornamento dovrebbe far sparire tutte le complicanze, rendendo PS5 ancora più funzionale. Le dimensioni della patch sono di circa 868MB, per cui verrà occupato quasi un gigabyte di spazio. La versione del firmware attuale è ora la 20.02-02.25.00.