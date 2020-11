Animal Crossing New Horizons: trailer per l’evento invernale in arrivo

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer di Animal Crossing New Horizons, dedicato all’evento invernale in arrivo fra un paio di giorni, giovedì 19 novembre. Il video mostra quando arriveranno i nuovi eventi a novembre e dicembre:

Festival delle primizie (26 novembre)

Giorno dei giocattoli (24 dicembre)

E poi ancora nuove emozioni, nuovi tagli di capelli e la capacità massima dello sgabuzzino passa da 1600 a 2400 oggetti. Il filmato, che potete vedere qui sotto, termina dicendo che il prossimo aggiornamento arriverà a fine gennaio.

Qui potete invece leggere l’intero comunicato.

Il 19 novembre, arriverà un aggiornamento gratuito per Animal Crossing: New Horizons. L’update introdurrà eventi di festa e alcuni miglioramenti, dando ai giocatori nuove opportunità di connettersi con amici e famiglia, per vivere insieme, anche agli abitanti, la vita sull’isola di Animal Crossing: New Horizons. Il nuovo trailer mostra tutto quello che verrà introdotto attraverso l’update invernale.

Momenti speciali come il Festival delle primizie il 26 novembre e il Giorno dei giocattoli il 24 dicembre saranno aggiunti con il nuovo aggiornamento, portando momenti di festa da condividere. L’update invernale porta inoltre nuove emozioni e nuove acconciature in Animal Crossing: New Horizons, così come un miglioramento in-game agli spazi disponibili in casa e la possibilità di trasferire i dati di salvataggio.

I seguenti aggiornamenti saranno disponibili per tutti, senza differenze di emisfero, a partire dal 19 novembre:

· Festival delle primizie – Durante il Festival delle primizie, il 26 novembre, arriverà il fantastico chef Cedrone che terrà un evento in piazza. I giocatori potranno aiutare Cedrone a raccogliere gli ingredienti da utilizzare nei piatti. Chi aiuterà Cedrone a cucinare, riceverà un dono. Attenzione: Questo evento richiede la costruzione del Centro Servizi.

· Giorno dei giocattoli– È quel momento dell’anno in cui gli abitanti dell’isola si rallegrano… e il mese del Giorno dei giocattoli è alle porte. I giocatori noteranno che l’isola e la piazza piano-piano si riempiranno di decorazioni festive nelle prossime settimane. Occhio anche agli alberi decorati: scuotendoli è possibile che cadano ornamenti che permettono ai giocatori di completare progetti di arrendamento a tema festivo. Dal 1 fino al 25 dicembre sarà possibile comprare giocattoli alla Bottega di Nook, cosi come trovare vestiti a tema nel negozio delle sorelle Ago e Filo. Quando sarà ufficialmente il Giorno dei giocattoli, il 24 dicembre, Jingle verrà a fare visita ad ogni isola per portare un augurio speciale. Attenzione: alcuni aspetti di questo evento richiedono la costruzione del Centro Servizi.

· Nuove emozioni ed acconciature – Nove nuove emozioni e sei nuove acconciature potranno essere acquistate attraverso le Miglia Nook al Punto Nook presso il Centro Servizi.

· Upgrade degli spazi di casa – I giocatori che hanno espanso al massimo la propria abitazione e hanno terminato di pagare il proprio debito potranno ora chiedere un’espansione del magazzino parlando a Tom Nook presso il Centro Servizi. Così facendo si espanderà il proprio spazio fino a 2400 slot.

· Visitare isole casuali nei sogni – Per tutti coloro a cui piace sonnecchiare e visitare le isole degli altri attraverso i sogni potranno ora scegliere di farlo in isole casuali, cercando quindi nuove ispirazioni per la personalizzazione dell’isola.

· Collaborazione con Animal Crossing: Pocket Camp – Per celebrare il terzo anniversario di Animal Crossing: Pocket Camp, sarà disponibile un modello di smartphone dedicato a Pocket Camp in Animal Crossing: New Horizons.

· Trasferimento degli abitanti e dei dati di salvataggio dell’Isola– Due nuove feature sono in arrivo per dare flessibilità ai salvataggi dell’isola e degli abitanti. Il trasferimento per giocatore singolo permette di spostare i dati degli isolani da un sistema ad un altro. Questo include il nome, aspetto ed equipaggiamento, così come il loro inventario, la casa e gli spazi disponibili per immagazzinare. Una feature completamente separata permetterà ai giocatori di spostare i propri dati di salvataggio, con l’isola e relativi abitanti, in un altro sistema. Questo servizio sarà facilitato dall’app di trasferimento dell’isola sul Nintendo eShop. Dettagli aggiuntivi riguardo i benefit e le limitazioni di questo nuovo trasferimento dati potranno essere visionati sulla pagina web dedicata.

· … e molto altro: Nuovi oggetti stagionali saranno disponibili a partire dal 1 dicembre al Punto Nook. Tra il 26 ed il 31 dicembre, ci saranno inoltre diversi oggetti a tema festivo per celebrare il Capodanno. Oltre ai contenuti dell’update, i giocatori potranno partecipare al countdown che partirà alle ore 19.00 del 31 dicembre, per dare il benvenuto al nuovo anno insieme ai propri abitanti, alla famiglia e agli amici direttamente in-game.

Il prossimo update sarà disponibile a fine gennaio. Condivideremo nuove informazioni nei mesi a venire.

Ricordiamo infine che di recente Animal Crossing New Horizons ha superato le 26 milioni di copie vendute.