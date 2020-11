LEGO Super Mario: nuova gamma di set e personaggi

Oggi LEGO Group ha annunciato una nuova gamma di set e personaggi, che arricchiranno di nuove avventure l’esperienza LEGO Super Mario. Ora i fan possono espandere i prodotti LEGO Super Mario lanciati all’inizio di quest’anno, con una gamma completamente nuova di set e personaggi da collezione, tutti progettati per aiutarli a costruire un mondo di Super Mario che sia unico per loro e che prenda vita esattamente come vogliono.

Tra i nuovi set, c’è Costruisci la tua avventura – Maker Pack, una cassetta degli attrezzi creativa, che permette ai bambini di personalizzare completamente la costruzione di LEGO Super Mario, il tempo di gioco e i modi per guadagnare monete. Utilizzando la Customisation Machine inclusa nel Maker Pack, i bambini possono cambiare il modo in cui LEGO Mario reagisce a tre Special Bricks, offrendo nuove possibilità di gioco, con tante emozioni e sorprese. Il Maker Pack introduce anche un nuovo tubo di partenza speciale che rimescolerà le regole del gioco, in quanto i giocatori sono sfidati a raggiungere il palo della porta in meno tempo, ma con maggiori ricompense in palio. Il Maker Pack è composto di 366 pezzi, tutti selezionati per garantire che i bambini possano liberare la loro creatività e personalizzare i loro livelli per se stessi o per gli altri giocatori.

Gli altri set presentati oggi sono Incontro nella giungla di Categnaccio – Pack di espansione, La sfida rompicapo della Pianta Piranha – Pack di espansione, La palude velenosa di Torcibruco – Pack di espansione, Mario pinguino – Power Up Pack e Mario tanuki – Power Up Pack.

Oggi è stata annunciata anche la Serie 2 dei Pack Personaggi LEGO Super Mario, tutti dotati di un action tag che LEGO Mario può leggere per i fan, affinchè siano facilmente integrati nel gioco. La Serie 2 presenta dieci nuovi personaggi da collezionare e da costruire. Grazie al pack a sorpresa, i fan scopriranno solo all’apertura se ad entrare a far parte della loro collezione sarà un Huckit Crab, Spiny Cheep, Ninji, Foo, Parachute Goomba, Fly Guy, Poison Mushroom, Para-Beetle, Thwimp o un Bone Goomba.

I nuovi set e i nuovi personaggi daranno ai fan la possibilità, tra l’altro, di far scivolare LEGO Mario sulla pancia come Mario pinguino o di farlo girare come Mario tanuki. I set includeranno anche nemici molto amati, tra cui le Piranha-Plants, Larry, un Goomba, Wiggler e Koopa Paratroopa, che possono essere sconfitti o con cui si può giocare per ottenere dei premi a moneta.

partnership esclusiva tra LEGO Group e Nintendo. L'avventura ha avuto inizio con un primo indispensabile set: Avventure di Mario – Starter Pack, che include il personaggio LEGO Mario, in grado di raccogliere monete in livelli interattivi e creato con i mattoncini LEGO. Ogni Set di espansione e personaggio da collezione è progettato per essere utilizzato con lo Starter Pack, che comprende sette Action Brick che permettono di interagire con la figura di LEGO Mario, che ha display LCD al posto degli occhi e della bocca e sulla pancia, per mostrare istantaneamente le reazioni al movimento, al colore e alle azioni dei mattoncini. Partendo dai biomi esistenti di acqua (blu), fuoco (rosso), sabbia (giallo) ed erba (verde), questa seconda ondata di prodotti introduce Soda Jungle, un bioma completamente nuovo caratterizzato dal colore viola, che rappresenta il veleno, che permette ai bambini di sperimentare le diverse reazioni di LEGO Mario e nuovi modi di giocare. Tutti i set e i personaggi sono compatibili tra loro, i fan possono così combinare i set e i personaggi annunciati oggi con lo Starter Pack e con tutti gli altri prodotti LEGO Super Mario rivelati a giugno di quest'anno. Tutti i set offrono nuove sfide e personaggi, e sono stati progettati per funzionare insieme all'applicazione gratuita LEGO Super Mario, in modo che i fan possano sfruttare al meglio l'esperienza quando giocano da soli, o quando sfidano amici o familiari. L'app ospita le Istruzioni di Costruzione 3D dei set, tiene traccia dei punteggi e fornisce ispirazione per le costruzioni e i modi di giocare, per incoraggiare la continua ricostruzione e l'estensione del tempo di gioco.